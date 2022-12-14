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Болотбек Борбиев поздравил кыргызстанского спортсмена Кекенова Абдылдабека

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Генеральный консул КР в Чикаго Болотбек Борбиев поздравил кыргызстанского спортсмена Кекенова Абдылдабека с серебряной медалью чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF, прошедшего в период с 7 по 11 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе штата Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В чемпионате мира приняли участие свыше 5000 лучших спортсменов со всего мира. Кекенову Абдылдабеку впервые в истории кыргызского спорта удалось завоевать серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF.

Генеральный консул КР в Чикаго Борбиев отметил, что Абдылдабек проявил настоящий спортивный характер, волю к победе, умение бороться до последних секунд, а также доказал всему миру, что кыргызстанские спортсмены достойны высоких мировых наград.

В свою очередь Кекенов Абдылдабек поблагодарил генерального консула за поздравление и отметил, что больше всего желает, чтобы подрастающее поколение Кыргызстана наравне со спортом достигали больших успехов в сфере науки и образования".


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URL: https://www.vb.kg/425391
Теги:
консульство, США, Кыргызстан
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