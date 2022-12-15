В Конгресс США внесен законопроект о запрете TikTok

Во вторник сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, поддержанный законодателями от обеих партий, о запрете китайской социальной сети TikTok на электронных носителях американских пользователей. Причина - опасения, что приложение TikTok может использоваться для слежки за американцами, сбора их личных данных и распространения дезинформации, передает "Голос Америки".

Новый законопроект направлен на запрещение приложений любых социальных сетей, подконтрольных Китаю и России, или находящихся под их влиянием. В Палате представителей аналогичный законопроект внесен конгрессменом -республиканцем Майком Галлахером и демократом Раджей Кришнамурти.

В пресс-релизе, выпущенном сенатором Рубио говорится, что "согласно законодательству КНР, китайская материнская компания TikTok, ByteDance, должна предоставлять все данные приложения TikTok Коммунистической партии Китая. Все - от директора ФБР до руководителей Федеральной комиссии по связи и экспертов по кибербезопасности - считают, что TikTok может использоваться для слежки за американцами".

Рубио также заявил, что "американское правительство пока не предприняло ни одного из необходимых шагов для защиты американских пользователей от угрозы TikTok". Рубио считает, что "речь не идет о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых".

"Мы знаем, что TikTok используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. И это ответ Китаю. Нельзя больше тратить время на бессмысленные переговоры с кампанией [ByteDance], которая является марионеткой китайской компартии. Пришло время навсегда запретить контролируемый Пекином TikTok", - говорится в заявлении сенатора Рубио.

Конгрессмен Майк Галлахер, представляя законопроект заявил, что "TikTok - это цифровой фентанил, который вызывает зависимость у американцев, массово собирает их данных, и подвергает цензуре новости. ТikTok – это мощнейшая медиа-компания, принадлежащая ByteDance, которая в конечном итоге подчиняется коммунистическому Китаю - главному противнику Америки".

По мнению конгрессмена Галлахера, "разрешить приложению TikTok продолжать работать в США - это то же самое, что было бы, если во время Холодной войны США позволили бы СССР скупить газеты New York Times и Washington Post, а также крупные теле- и радиосети

В ноябре на слушаниях в Конгрессе США директор ФБР Крис Рэй рассказал об опасностях TikTok и отметил риск того, что Пекин может использовать влияние TikTok на американских пользователей, или для получения контроля над их электронными устройствами.

Некоторые штаты США запретили своим служащим использовать TikTok компьютерах и телефонах.

В 2020 году администрация президента Дональда Трампа попыталась заблокировать загрузку TikTok новыми пользователями в США, и запретить другие транзакции, которые фактически заблокировали бы использование приложения TikTok в стране. .