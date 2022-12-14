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В Кара-Куле при получении взятки задержаны сотрудник прокуратуры и адвокат

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР с поличным при получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и частный аудитор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"14 декабря 2022 года в результате проведенных совместных ГКНБ и ГП КР следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 100 тысяч сом с поличным задержаны старший следователь прокуратуры города Кара-Куль Джалал-Абадской области А.М.Ш., адвокат Т.З.М. и частный аудитор Т.С.Т.

Установлено, что указанные лица в сговоре вымогали денежные средства за принятие решения в суде о прекращении уголовного дела в отношении гражданки КР Б.К.С.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия следственным управлением Генеральной прокуратуры КР".


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URL: https://www.vb.kg/425396
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, задержание, взятка
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