Как РТ пытается оправдать военную агрессию путем манипулирования архивами

После распада Советского Союза, все 15 республик объявили о своей независимости и проживающие в добрососедстве народы столкнулись с затянувшейся проблемой границ. Нерешенность границ, порой вычеркивают вековые братские и культурные отношения. Прискорбно, что некоторые так называемые независимые эксперты, в силу своей некомпетентности, незнания исторических связей дружественных народов еще больше усугубляют и приводят к противостоянию и без того хрупкую приграничную ситуацию.

К сожалению, некомпетентные высказывания подобных экспертов и их публикации порождают ненависть друг к другу, захватнические настроения, наглые отношения соседа к соседу. Если всмотреться глубже, объективно и трезво, то Кыргызстан никогда не отбирал ни сантиметра земли соседних братских стран.

Рассмотрим административное деление и историческую карту Узбекистана 1924-1929 годов. В то время Исфара и Ворух, а также Ходжент были узбекскими территориями.

На карте Узбекистана тех лет четко начерчены два узбекских анклава в пределах Кыргызстана на территории современной Баткенской области. Это Сох и Ворух. Не нужно быть специалистом, чтобы понять и узнать на основе этих карт, что Ворух с 1924 года по 1929 год был узбекским анклавом, а с конца 1929 года по настоящее время является таджикским анклавом.

Касательно материалов национально-территориального размежевания 1924-1927 годов, которых отдельные таджикские эксперты пытаются навязать в качестве единственно легитимной правовой основы для делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, следует подчеркнуть, что они не имеют под собой никакого серьезного юридического обоснования по ряду следующих причин:

1. В постановляющей части пункта 3 Протокола №4 от 25 января

1927 года указана существенная оговорка: "Войти в Президиум ЦИК СССР с предложением о проведении описания границ путем уточнения их в натуре специальной паритетной комиссией". Такая оговорка объясняется тем, что описание границ, утвержденное СредазЛиквидкомом было выполнено весьма упрощенно, без увязки с планово-картографическим материалом.

2. По результатам работы Паритетной комиссии ЦИК СССР – постановлениями от 4 мая 1927 года и от 8 июня 1927 года установил принадлежность отдельных административно-территориальных единиц и населенных пунктов к РСФСР и Узбекской ССР. Учитывая, что картографических приложений к постановлению ЦИК СССР от 4 мая 1927 года не было, то есть определяющих предмет регулирования, Паритетная комиссия того года рекомендовала установление и описание границ осуществить специальными комиссиями.

Таким образом, объяснение, почему ЦИК Союза ССР не утвердил описание границ между республиками, может быть сформулировано следующим образом:

- в компетенцию комиссии входило решение спорных пограничных вопросов, а составление описания границ требовало значительного времени, что в течение отведенного 30 дней осуществить не представлялось возможным. В связи с этим, ЦИК Союза ССР установил сроком на три года мораторий на спорные пограничные вопросы.

- постановление Президиума ЦИК Союза ССР от 4 мая 1927 года содержит противоречивые и взаимоисключающие друг друга нормы. Так, пункт 5 постановления предусматривая в императивном порядке окончательное урегулирование вопроса границ между РСФСР и УзССР в районе Киргизской АССР, одновременно устанавливает норму, предусматривающую 3-х летний срок, по истечении которого можно вносить предложение об изменении границы. Получается, что предусмотренное пунктом 5 этого постановления норма рассчитана на 3 года, подразумевая, что установлены лишь условные границы на ближайший трехлетний срок (то есть, вопрос об общих границах между РСФСР и Узбекской ССР оставался открытым).

Отсюда следует, что Постановлением Президиума ЦИК СССР от 4 мая 1927 года нельзя считать окончательно урегулированными границы между РСФСР и УзССР.

Основываясь на изученных фактах, можно сделать вывод, что отсутствие документов, подтверждающих утверждение и установление границ между РСФСР и Узбекской ССР, а в последствии между Киргизской ССР и Таджикской ССР привело к тому, что межреспубликанская граница формировалась исходя из принципа освоения земель и источников водопользования организовывающимися в тот период сельхозпредприятиями, путем строительства отдельных поселений и образования административно-территориальных единиц.

Границы между Киргизской ССР и Таджикской ССР, начиная с периода национального размежевания бывшего Туркестанского края при формировании новых государственных образований в Средней Азии, как этого требует Конституция СССР, установлены не были. Постановление ЦИК СССР от 4 мая 1927 года юридически никак не урегулировал вопрос государственной границы в полном объеме – оно не является актом, определяющим весь объем границы, так и вглубь – не регулирует предмет обсуждения – делимитацию и демаркацию.

Несовершенство вышеназванного акта фактически было признано и отражено сторонами в принятых постановлениях Совета Министров Таджикской ССР от 12 января 1990 года, где указывается одобрить представленные Паритетными комиссиями обеих республик предложения об изменении границы между Киргизской ССР и Таджикской ССР и установить ее согласно описанию и картографическим материалам, согласованными в этот период между правительствами двух республик, из чего можно сделать вывод, что стороны согласились установить государственную границу по принципу фактически сложившегося землепользования с учетом ранее переданных земель.

Как всем известно, на основании подготовленных Паритетными комиссиями материалов с приложениями были оформлены "Соглашением между Киргизской ССР и Таджикской ССР об установлении границы между Киргизской ССР и Таджикской ССР" от 29 сентября 1989 года, подписаны Председателем Совета Министров Киргизской ССР – А.Джумагуловым и Председателем Совета Министров Таджикской ССР – И.Хаеевым и далее одобрены постановлениями Совета Министров Таджикской ССР от 12 января 1990 года №10.

Кроме этого, согласно статье 1 Договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 12 июля 1996 года, указывается, что "… отношения между Высокими Договаривающимися Сторонами строятся на основе… территориальной целостности и нерушимости границ… и других общепризнанных норм международного права".

Статья 18 названного Договора гласит - "неотъемлемой частью настоящего Договора является подписанный ими Протокол о создании кыргызско-таджикской Межправительственной Комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов".

Таким образом, таджикская сторона путем заключения международного договора признала и согласилась установить государственную границу в разрезе водоземлепользования приграничных районов. Фактически, этим самым Республика Таджикистан отказалась от использования документов 1924-1927 годов при проведении переговоров по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Совершенно очевидно, что материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов не могут служить правовой основой для делимитации и носить международно-правовой характер, так как именно неурегулированность административно-территориальных границ была причиной возникновения всех земельных споров и создания в последующие годы нескольких межреспубликанских Паритетных комиссий.

Заявляя о передаче Кыргызстану части территории Лейлекского района, таджикская сторона тем самым пытается исказить историческую объективность, которая заключается в том, что на основе решения комиссии по национально-территориальному размежеванию, территория нынешнего Баткенского района и бывшей Лейлекской волости (Катранский и Лейлекский айыл окмоту Лейлекского района) отделилась от Ферганской области Узбекистана в 1924 году, а остальная часть Лейлекского района в 1926 году от Ходжентского уезда Самаркандской области Узбекской ССР. Ходжентский округ отделился от состава Самаркандской области Узбекской ССР и вошел в состав Таджикской ССР только в конце 1929 года. Отсюда, можно делать выводы, что ни Баткен, ни Лейлек ни одного дня в составе и тем более на территории Таджикской ССР не были и соответственно таджики не могут быть правопреемниками тех земель, которые переданы Узбекской ССР.

Обращаем внимание также на следующие обстоятельства.

В соответствии с Соглашением о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской Декларации от 21 декабря 1991 года и Московской Декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 апреля 1994 года, Стороны согласились признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Данные документы были подписаны главами государств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан без каких-либо оговорок, признав тем самым фактически установившуюся на момент подписания линию прохождения кыргызско-таджикской государственной границы.

Подтверждением данной позиции может служить статья 2 Закона Республики Таджикистан "О Государственной границе Республики Таджикистан", которая гласит - "… Республика Таджикистан подтверждает на основе провозглашенной правопреемственности в отношении бывшего СССР прохождение своей Государственной границы, установленной действующими на день вступления в силу настоящего Закона международными договорами, включая акты об административно-территориальном разграничении Республики Таджикистан и других государств – бывших республик Союза ССР".

Согласно положений статей 11 и 34 Венской Конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров, можно сделать вывод, что, если даже в силу самого правопреемства и возникают какие-либо основания для прекращения или изменения договорных прав и обязательств, то эти основания не могут быть использованы для изменения границ.

Учитывая, что материалы 1924-1927 годов не прошли юридическую процедуру утверждения того времени, а исходя из логики трактовки таджикской стороной этих документов, Кыргызстан имеет полное право требовать возврата более 3 500 000 гектаров земель Мургабского и Жергетальского (недавно переименован в Лахш) районов, где живут коренное население - кыргызы, а их площадь составляет 31% территории современного Таджикистана, поскольку в документах об образовании Памирской автономной области прописано за счет части Кара-Кыргызской автономной области, то есть Кыргызстана.

Очевидной и действительной причиной искажения некомпетентными таджикскими экспертами архивных материалов по границе для манипулирования сознаниями своих граждан является быстро накапливающиеся и нерешаемые внутренние проблемы в стране, связанные с острым дефицитом товаров первой необходимости и резким ростом цен на продукты питания, ТНП и ГСМ, а также вынужденная внешняя миграция молодежи в поисках работы. Чтобы как-то отвлечь народ от насущных проблем, Таджикистан регулярно устраивает инциденты и вооруженные конфликты на границе с Кыргызстаном, исключительно с целью умышленного нарушения границы Кыргызстана и дальнейшего осуществления интервенции путем вероломного вооруженного вторжения вглубь сопредельной страны и захвата исконно кыргызских земель.

Будучи в эйфории от пролитой крови кыргызского народа и воодушевившись, что можно оставаться безнаказанным, таджикские власти приняли решение на постоянной основе демонстрировать на границе свою силу и мощь сопредельному государству.

Произошедшие в Хороге ГБАО события и последующие народные волнения, послужили для руководства Таджикистана сигналом к возможному появлению массовых протестов в стране. Впопыхах и судорогах они срочно предприняли жесткие меры против организаторов и участников митинга, которые длятся по сей день.

Чтобы отвлечь народ от усугубляющихся внутренних проблем, Таджикистан вновь приступил к разработке и реализации замысла повторной вооруженной агрессии против соседнего Кыргызстана. Тем не менее, основная часть предыдущих "военных операций" была достигнута, поскольку народ Таджикистана словно от удара молнии вновь отвлекся на проблему нерешенности границ, что гарантирует лидеру нации спокойную и безбедную жизнь. А если народ начнет роптать, ничего страшного, можно всегда развязать небольшой вооруженный конфликт на границе и поиграть в войну с соседним Кыргызстаном. Очевидно, власть имущие в Таджикистане не понимают, что стравливая два братских народа они не смогут вечно оставаться у власти.

Различные тенденциозные публикации по вопросам границы с подачи таджикских властей о необходимости использования материалов национально-территориального размежевания 1924-1927 годов, опровергается созданием в последующем нескольких паритетных комиссий между Киргизской ССР и Таджикской ССР, поскольку вопросы прохождения межреспубликанской границы не были урегулированы окончательно.

Так, на различных уровнях образовывались согласительные или паритетные комиссии для разрешения вопросов землепользования в 1938, 1939, 1949, 1958-1959, 1961, 1969, 1971, 1987-1989 годах.

К примеру, в 1989 году была создана паритетная комиссия для рассмотрения спорных земельных вопросов между Киргизской ССР и Таджикской ССР. Согласно постановлению Совета Министров Киргизской ССР от 15 июля 1989 года № 217, паритетная комиссия создана для выработки предложений по установлению межреспубликанской границы между Киргизской ССР и Таджикской ССР, которой поручено рассмотреть имеющиеся спорные вопросы между сопредельными сельхозпредприятиями Киргизской ССР и Таджикской ССР, подготовить предложения по установлению межреспубликанской границы на всем ее протяжении и внести ее на рассмотрение Совета Министров Киргизской ССР.

Автор: историк Орунбай Ахмедов