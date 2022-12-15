В Бишкеке задержан мужчина, позиционирующий себя как мебельный мастер

В столице задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

По ее данным, 12 декабря 2022 года в УВД Октябрьского района города Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Российской Федерации А.Э. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "Р.", который 21 октября текущего года находясь на пересечении улиц Кулатова и Матросова войдя в доверие обманным путём, под предлогом изготовления мебели, завладел денежными средствами в размере 95 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Р.Р. 1994 года рождения, он был водворен в ИВС.