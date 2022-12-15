Установлены дипломатические отношения между КР и Республикой Руанда

Установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Руанда. Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано Постоянным Представителем Кыргызской Республики при ООН Аидой Касымалиевой и Постоянным Представителем Республики Руанда при ООН Клавер Гатете в городе Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В тексте Совместного коммюнике отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности, уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

После церемонии подписания Совместного коммюнике стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, оказывать взаимную поддержку кандидатур на выборах в органы ООН.