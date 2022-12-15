При получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и аудитор

С поличным при получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и частный аудитор. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

14 декабря 2022 года в результате проведенных совместных ГКНБ и ГП КР следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 100 тысяч сомов с поличным задержаны старший следователь прокуратуры города Кара-Куль Джалал-Абадской области А.М.Ш., адвокат Т.З.М. и частный аудитор Т.С.Т.

Установлено, что указанные лица состояли в сговоре и вымогали денежные средства за принятие решения в суде о прекращении уголовного дела в отношении гражданки Кыргызской Республики - Б.К.С.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия следственным управлением Генеральной прокуратуры КР.