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При получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и аудитор

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- Асия Канаева
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С поличным при получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и частный аудитор. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

14 декабря 2022 года в результате проведенных совместных ГКНБ и ГП КР следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в размере 100 тысяч сомов с поличным задержаны старший следователь прокуратуры города Кара-Куль Джалал-Абадской области А.М.Ш., адвокат Т.З.М. и частный аудитор Т.С.Т.

Установлено, что указанные лица состояли в сговоре и вымогали денежные средства за принятие решения в суде о прекращении уголовного дела в отношении гражданки Кыргызской Республики - Б.К.С.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия следственным управлением Генеральной прокуратуры КР.


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URL: https://www.vb.kg/425406
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, взятка
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