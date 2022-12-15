Мужчина убил приятеля и вызвал "скорую" и милицию. Но как убил - не помнит

Приговором Октябрьского районного суда 45-летний Сергей О. признан виновным в убийстве и приговорен к двенадцати годам исправительной колонии общего режима.

Бишкекский городской суд и Верховный суд Кыргызской Республики приговор оставили в силе.

Рано утром 16 февраля 2022 года в ходе ссоры (после предварительного совместного распития алкоголя) он стал бить металлическим черпаком своего знакомого Е.Л., а потом порезал ему правый локтевой сустав. Потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери.

К чести Сергея, надо сказать, что он не пытался сбежать, а, поняв, что натворил, сам вызвал "скорую помощь" и милицию. Как поругался с приятелем – он помнит, как бил того черпаком – помнит. Но про нож вспомнить так и не смог.

Судмедэксперты при осмотре тела Е.Л. обнаружили пять ушибленных ран на голове, четыре колото-резаные раны, многочисленные кровоподтеки и ссадины. Из-за этого заключения следственные органы предъявили Сергею О. обвинение в убийстве с особой жестокостью, однако две первые судебные инстанции "особую жестокость" исключили.

Верховный суд этот пункт в обвинение вернул.