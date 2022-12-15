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В Джалал-Абаде выявлена группа лиц, занимающихся лжепредпринимательством

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- Асия Канаева
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ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по статье 220 УК КР ("Лжепредпринимательство") в отношении нескольких жителей города Джалал-Абада. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В ходе проведения анализа деятельности субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков в Джалал-Абадской области, выявлены сомнительные операции, в адрес которых выписывались счет-фактуры предположительно без фактической поставки товаров и оказания услуг.

В ходе проведения мероприятий фактические и фиктивные руководители лжефирм были доставлены в следственные органы, где установлены противоправные действия с их стороны.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки контрагентов указанных фирм, в ходе которых будут дополнительно начислены налоги.

Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/425414
Теги:
ГКНБ, лжепредпринимательство
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