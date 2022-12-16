Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Бишкекчанка избила двоих милиционеров

518  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бишкекчанки, которая ночью с 7 на 8 сентября 2022 года в кафе выпила лишнего и устроила скандал. Персонал кафе был вынужден вызвать милицию. Когда на место приехали сотрудники УПСМ, женщина напала и на них. Избила, поцарапала, привела в негодность фуражку и специализированный жилет.

Обвиняемая в суде раскаялась, но сказала, что не помнит ничего из произошедшего.

Из показаний потерпевшего М.Б.:

- В тот день поступил вызов: мужчина просил помочь. По приезде в кафе

вызов подтвердился. Обвиняемая и находившийся с ней рядом мужчина были в нетрезвом состоянии, буянили, матерились и скандалили.

Мы попросили их проехать с нами в отделение милиции, но М.Е. не подчинилась, пнула меня в область паха, вырвала из рук и порвала фуражку, стала бить и пинать. Напала она и на моего напарника. Потом ее забрала приехавшая оперативная группа.

Из показаний потерпевшего А.Т.:

- Рядом с ней в кафе был мужчина, который тоже вел себя буйно, в связи с чем поговорить с ними не получилось. Когда мы хотели увести обвиняемую, она пнула моего напарника в область паха, он от боли присел, в этот момент она неожиданно укусила его левую руку в области. Стала кидаться и на меня тоже, схватилась за жилетку, начала ее рвать. Выбежала на дорогу и пыталась убежать, но тут ее забрала опергруппа.

Прошу назначить обвиняемой наказание в соответствии с законом.

Обвиняемая каялась и просила строго ее не наказывать, по возможности применить пробацию. Суд ее услышал: М.Е. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с применением пробационного надзора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425416
Теги:
избиение, суд, хулиганство, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  