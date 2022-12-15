АУЦА строит новый корпус для Национальной академии наук Кыргызстана

В 2018 году Американский университет в Центральной Азии и Институт сейсмологии НАН КР создали консорциум, целью которого является повышение качества и безопасности жизни граждан Кыргызстана и других стран Центральной Азии посредством проведения научных междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований в области устойчивого развития, урбанистики, сейсмологии и сейсмической безопасности.

Совместные исследования двух именитых учреждений позволят повысить качество жизни наших граждан с помощью исследований в области планирования, строительства и обеспечения жизнедеятельности городов.

Горы Тянь-Шаня характеризуются высокой сейсмической активностью. Ежегодно регистрируется более 5000 землетрясений, 7-9 из которых являются сильными с магнитудой 4,5 и более баллов. Сейсмический мониторинг является одной из наиболее важных задач в регионе. Институт сейсмологии Кыргызской Республики оценивает сейсмические риски на территории Кыргызстана и Центральной Азии. Сотрудники института постоянно работают над составлением каталогов землетрясений, проведением макросейсмических исследований последствий землетрясений и разработкой рекомендаций по снижению социального, экономического и экологического ущерба от землетрясений.

Для полноценной исследовательской работы требуется современная адаптированная инфраструктура и комфортные условия труда. К сожалению, нынешнее здание Института сейсмологии, построенное в 1980 годы, из-за нехватки средств практически ни разу не ремонтировалось и с годами приходило в упадок. По причине плохих коммуникаций и полного отсутствия системы отопления эксплуатация здания стала малокомфортной, а в зимний период и вовсе затруднительной. Строительство нового современного здания для Института сейсмологии позволит решить эти проблемы.

В рамках консорциума в конце 2018 года решением правительства Кыргызской Республики Американский университет в Центральной Азии получил во временное пользование небольшую часть территории Института сейсмологии Национальной академии наук КР для строительства учебных корпусов и лабораторий. В свою очередь, АУЦА принял решение построить новое административное здание для Института сейсмологии. Финансирование проекта осуществляется АУЦА при поддержке Фонда открытого общества.

После завершения строительства Институт сейсмологии получит в своё распоряжение современное двухэтажное здание с цокольным этажом профильного назначения в качестве штаб-квартиры института и исследовательского центра.

Президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент НАН КР, профессор, доктор геолого-минералогических наук Канатбек Абдрахматов рад открывающимся перспективам: "Сотрудничество с АУЦА – для нас большое подспорье. За последние 30 лет в нашей Национальной академии наук ни одно новое здание не было построено. Благодаря сотрудничеству с АУЦА мы получим в начале следующего года новое здание. В этом здании, помимо наших собственных исследований, мы будут проводить совместные исследования с АУЦА."

Президент АУЦА и вице-президент Бард Колледжа Джонатан Беккер тоже с энтузиазмом относится к сотрудничеству: "Мы очень рады тому, что проект успешно движется вперед. Мы считаем, что он будет способствовать новым уникальным исследовательским возможностям и значительно улучшит условия работы для Института сейсмологии, расширит возможности для сотрудничества между АУЦА и Национальной академией наук. Такая совместная деятельность чрезвычайно полезна как для исследовательских институтов, так и для будущего Кыргызской Республики."

Сотрудничество между Американским университетом в Центральной Азии и Институтом сейсмологии НАН КР поможет вывести на новый уровень исследовательскую работу института в области анализа сейсмической активности в регионе и заложит основу для совместных междисциплинарных проектов, нацеленных на повышение уровня и качества жизни граждан Кыргызстана и стран Центральной Азии.

"Мы рады тесному сотрудничеству с Национальной академией наук Кыргызстана в этом важном проекте, – сказал Дэвид Лахдхир, председатель попечительского совета АУЦА. – Это не только предоставит Институту сейсмологии специально построенное здание, но и создаст возможности для будущего исследовательского сотрудничества между АУЦА и институтом в интересах Кыргызстана".

По мнению руководителя проекта сотрудничества между АУЦА и Институтом сейсмологии НАН КР, вице-президента АУЦА Чынгыза Шамшиева: "Сотрудники института получат возможность работать в комфортных условиях. Впервые в истории независимого Кыргызстана Национальная академия наук получит новое современное здание. Сотрудничество АУЦА и Института сейсмологии является прекрасным примером эффективного некоммерческого государственно-частного партнерства в интересах отечественной науки, а следовательно – всех граждан Кыргызстана".

На сегодняшний день полным ходом идет строительство нового административного здания Института сейсмологии. Уже возведены все этажи здания, кровля, установлены инженерные сети и ведутся отделочные работы. Сдать в эксплуатацию здание планируется весной следующего года.