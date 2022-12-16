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Иностранец решил испытать в "Манасе" поддельный документ и был задержан

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- Ольга Новгородцева
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Сокулукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С.Ж., гражданина Республики Шри-Ланка.

В целях иммиграции и заработка гражданин решил отправиться в Великобританию. Для этого ему необходимо было получить визу, но возникли трудности с оформлением документов. Тогда С.Ж. задумал попасть за границу незаконным путем.

Для начала получил поддельный паспорт гражданина Канады и хотел проверить его на предмет схожести с подлинником. То есть решил проверить, пропустят ли его с этим паспортом через границу. В качестве "испытательного полигона" выбрал Кыргызскую Республику.

И, прилетев из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорт "Манас", был задержан кыргызскими пограничниками.

Суд определил "экспериментатору" наказание в виде штрафа в размере 100 000 сомов и выдворения за пределы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/425418
Теги:
Погранслужба, суд, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", поддельный паспорт
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