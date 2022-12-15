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Алексей Казак: Садыр Жапаров решил проблему, и это безусловная победа

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- Бактыгуль Акжолова
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Известный блогер, журналист Алексей Казак - участник Общенационального съезда молодежи в Оше, поделился своим мнением в Телеграм-канале "Салам Кыргызстан" о том, что его больше всего восхищает в Кыргызстане.

"Так вот сложилось, что я - русский, православный человек - стал человеком, для которого Средняя Азия, Кавказ стали родным домом, и я связываю свою жизнь с дружбой и дальнейшим сотрудничеством, развитием этих регионов".

"Сегодня я вижу много позитивных сдвигов в работе руководства страны, действующего президента Садыра Жапарова и тех людей, которые рядом с ним. Действительно, и ситуация с Кумтором, потому что он возвращен в руки народа, - это уникальная история. То, что поднимали большой шум по поводу договора с Узбекистаном по водохранилищу. Но ведь простите, столько лет Кыргызстан не имел ни копейки от этих территорий. А сегодня вот это соглашение, ну понятно, что часть земли уходит Узбекистану, но ведь еще большая часть приходит в пользу Кыргызстана. И Кыргызстан будет получать прибыль. То, что сегодняшний президент решил проблему, которая годами не решалась, - это безусловная победа и ему можно здесь только аплодировать. Поэтому приезжая сюда, я как гражданин России могу подчеркнуть для себя много ценного. Меня здесь восхищает отношение к русскоязычным гражданам, нравится, что тут есть уважение к русскому языку, что здесь сохранились вывески на русском языке, и то, что здесь такое теплое отношение к русским, к России в целом".

"Вообще, по сути, у нас общие проблемы, и вот как раз я хочу сказать самое важное, ребята-кыргызстанцы, все, кто меня услышит, люди разных национальностей, и я думаю это действительно преимущество Кыргызстана, что здесь есть братские отношения между людьми разных национальностей. Дружите, не поддавайтесь ни на какие националистические проявления, потому что в этом ваша сила. Сила в братстве, сила в дружбе и такие люди как я будут делать всё, чтобы и вы, приезжая в мою страну, чувствовали себя как дома".


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URL: https://www.vb.kg/425421
Теги:
Россия, Узбекистан, Кыргызстан, журналисты, Садыр Жапаров
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