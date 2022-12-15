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Государству возвращен участок парковой зоны стоимостью 166 миллионов сомов

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- Асия Канаева
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В Сузаке государству возвращен земельный участок парковой зоны стоимостью 166 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Сузакского района Джалал-Абадской области на баланс Сузакского айыл окмоту принят земельный участок парка "Достук" площадью 1,11 га рыночной стоимостью 166 миллионов 320 тысяч сомов.

Проверкой установлено, что на земельный участок парка, расположенного в центре Сузакского айыл окмоту, до проверки отсутствовали правоудостоверяющие документы и он не значился на балансе айыл окмоту. Прокуратурой Сузакского района был внесен прокурорский акт о принятии земельного участка на баланс айыл окмоту. По результатам рассмотрения акта указанный земельный участок принят на баланс, правоудостоверяющие документы получены.


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URL: https://www.vb.kg/425422
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область
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