Государству возвращен участок парковой зоны стоимостью 166 миллионов сомов

В Сузаке государству возвращен земельный участок парковой зоны стоимостью 166 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Сузакского района Джалал-Абадской области на баланс Сузакского айыл окмоту принят земельный участок парка "Достук" площадью 1,11 га рыночной стоимостью 166 миллионов 320 тысяч сомов.

Проверкой установлено, что на земельный участок парка, расположенного в центре Сузакского айыл окмоту, до проверки отсутствовали правоудостоверяющие документы и он не значился на балансе айыл окмоту. Прокуратурой Сузакского района был внесен прокурорский акт о принятии земельного участка на баланс айыл окмоту. По результатам рассмотрения акта указанный земельный участок принят на баланс, правоудостоверяющие документы получены.