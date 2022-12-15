Десять школ в Оше переведены на онлайн-обучение

Об этом сообщает мэрия города Ош. Согласно данным муниципалитета, на онлайн-обучение перевелены школы №3 имени Ломоносова, №8 имени Горького, №21 имени Пушкина, №24 имени Фрунзе, №40 имени Королева, №41 имени Абдуллаева, №47, 78, 54 и 12-я вспомогательная школа.

Школы переведены на онлайн-обучение по заключению санэпидслужбы Оша.

В настоящее время всем школам и детским садам предписано соблюдать санитарные нормы, не приглашать и не собирать детей на массовые мероприятия, постоянно проветривать помещение.