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Десять школ в Оше переведены на онлайн-обучение

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает мэрия города Ош. Согласно данным муниципалитета, на онлайн-обучение перевелены школы №3 имени Ломоносова, №8 имени Горького, №21 имени Пушкина, №24 имени Фрунзе, №40 имени Королева, №41 имени Абдуллаева, №47, 78, 54 и 12-я вспомогательная школа.

Школы переведены на онлайн-обучение по заключению санэпидслужбы Оша.

В настоящее время всем школам и детским садам предписано соблюдать санитарные нормы, не приглашать и не собирать детей на массовые мероприятия, постоянно проветривать помещение.


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URL: https://www.vb.kg/425428
Теги:
дети, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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