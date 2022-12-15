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Более 80% детей с ОРВИ и ОРЗ родители везут в стационар без направления

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- Анастасия Карелина
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Более 80 процентов детей с респираторной инфекцией родители везут в стационар без направления, не обращаясь к своим семейным докторам, педиатрам по месту жительства. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

В связи с продолжающимся ростом респираторной инфекции (ОРВИ, ОРЗ) среди детей Фонд обязательного медицинского страхования напоминает, что центры общеврачебной практики и центры семейной медицины принимают всех приписанных пациентов бесплатно. При наличии показаний выдают направление на проведение бесплатных лабораторных исследований (общий анализ крови, мочи и другие), на проведение манипуляций (в/м, в/в инъекций), а также выдают направление на госпитализацию в стационар при наличии показаний.

"Врачи в поликлиниках стараются максимально разгрузить Городскую детскую больницу и направляют на госпитализацию только при утяжелении общего состояния пациента. С легкой и средней тяжестью заболевания лечение проводят на амбулаторном уровне бесплатно. Тем не менее многие родители не обращаются к медикам по месту жительства и везут детей сразу же в стационары", - отмечает заведующая отделом управления здравоохранения мэрии города Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.

"За сутки к нам поступает более 500 детей с респираторной инфекцией, пневмонией от средней до тяжелой степени состояния и более 80% приходят без направления семейного врача, педиатра, то есть не обращаются по месту жительства. Хотя сейчас ЦСМ работают с 8 утра до 18 часов. Кроме того, принимают и в выходные дни. Многих детей привозят родители после безуспешного самолечения. Сейчас в отделении реанимации лежат 12 новорожденных и 12 детей в общей реанимации. В сутки дежурит бригада из 18 докторов, все работают в усиленном режиме. Поэтому просьба к родителям, обращайтесь в начале к своим семейным врачам", - говорит главный врач Городской детской клинической больницы и скорой медицинской помощи Акылбек Маманов,

Наличие направления на госпитализацию от семейного врача дает право оказывать медицинские услуги детям до 6 лет бесплатно. За детей старше 6 лет при наличии направления родители вносят в кассу больницы сооплату, утвержденную постановлением правительства. В случае отсутствия направления стационар вправе требовать внесения оплаты по прейскуранту цен.

При госпитализации детей в стационар бригадой "скорой помощи" направление не требуется.

Фонд ОМС сообщает, что на постоянной основе проводит мониторинг обеспечения стационаров лекарственными средствами (ЛС) и изделиями медицинского назначения (ИМН). На текущий момент – ЛС и ИМН в достаточном количестве.


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URL: https://www.vb.kg/425432
Теги:
ОРВИ, ФОМС
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