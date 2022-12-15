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Прокурорская проверка в мэрии Канта выявила факты коррупции

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- Асия Канаева
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Возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба государству на 52,4 миллиона сомов в городе Кант. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратурой Ыссык-Атинского района проведена проверка в мэрии города Кант на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства Кыргызской Республики.

В ходе проверки установлено, что вследствии умышленных коррупционных действий должностными и иными лицами органов местного самоуправления, государственных органов и коммерческой организации при заключении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса города Кант и реализации проекта реабилитации системы водоснабжения и канализации Канта государству причинен особо крупный ущерб на общую сумму 52 миллиона 420 тысяч 637,73 сома.

По результатам проверки прокуратурой Ыссык-Атинского района по вышеуказанному факту возбуждено уголовное по статье 336 (Коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/425433
Теги:
Генеральная прокуратура, Кант, коррупция
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