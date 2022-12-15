Ассоциация развития агропромышленного комплекса распространила открытое обращение субъектов агропромышленного комплекса к депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики относительно изменений в налоговом законодательстве.

vb.kg приводит весь текст обращения.

"С 1 января 2022 года в Кыргызской Республике действует новый Налоговый кодекс, нормы которого в значительной степени изменили систему регулирования налогообложения в стране и создали множество проблем в секторе бизнеса. Изменения отрицательным образом повлияли и на отечественных сельхозпроизводителей – предприятия переработчиков и фермеров. Ассоциация развития агропромышленного комплекса, защищающая интересы субъектов сектора АПК, не раз поднимала вопрос о необходимости оптимизации налогового законодательства, и ряд предложений кабинетом министров был принят, что очень радует.

Однако сейчас агропромышленники обеспокоены тем, что в Жогорку Кенеше Кыргызской Республике на данный момент рассматривается пакет документов по изменению налогового законодательства, который в случае его принятия еще больше усложнит деятельность сельхозпроизводителей.

Ассоциация, обращаясь к депутатам, просит детально изучить предлагаемые изменения, а также принять во внимание голос бизнеса, в частности голос предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

Так, сельхоз производители сообщают и просят решить нижеследующие проблемы в сфере налогового регулирования сектора:

- Требование о прохождении учетной регистрации фермеров

В проекте изменений предлагается обязать всех фермеров – а это около 500 тысяч человек - пройти учетную регистрацию до 1 января 2024 года (ранее срок был 1 сентября 2022 года). Ассоциация считает, что очевидным является то, что реализация данной нормы практически невозможна. Так, житель региона, выращивающий в огороде картофель, не станет идти в налоговую службу и регистрировать себя в качестве сельхозпроизводителя. Мы предлагаем ГНС провести учетную регистрацию самостоятельно, так как ГНС и другие органы обладают достаточными данными для того, чтобы провести эту работу без участия самих фермеров.

- Требование к фермерам применять ЭТТН

С 1 января 2023 года все сельхозпроизводители обязаны в своей деятельности применять электронные товаротранспортные накладные. Для того чтобы фермеру оформить данный документ, ему нужно будет либо владеть знаниями бухгалтера, либо нанимать того, кто ими владеет, а также иметь соответственные технические возможности. Данное требование физически реализовать невозможно, в связи с чем ассоциация предлагает продлить срок требования до 1 января 2024 года, за это время провести работу по обучению сельхозпроизводителей, а также освободить от этого требования физических лиц, производящих сельхозпродукцию и КФХ.

- Усложнение процедур возврата НДС

По условиям нынешнего Налогового кодекса ни один субъект предпринимательства-экспортер в ближайшем будущем не сможет возвратить НДС, так как нововведенные факторы риска, перечисленные в части 5 статьи 327 НК КР, фактически невозможно соблюсти. Ассоциация предлагает вернуть прежнюю редакцию нормы, которая присутствовала в НК КР 2008 года, так как новая норма может негативно повлиять на субъектов производящих экспортоориентированную продукцию, что, соответственно, повлияет на приток иностранной валюты в КР.

- Ужесточение финансовых санкций

Несмотря на конституционно закрепленный правовой принцип "Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет", новый Налоговый кодекс в статье 16 позволяет применять ужесточенные санкции в отношении нарушений, совершенных в прошлом. Ассоциация предлагает внести изменения в данную норму и привести ее в соответствие с Конституцией КР.

- Отсутствие специального налогового регулирования деятельности посредников

Согласно словам МЭК КР, учетная регистрация была инициирована с целью выявление посредников среди сельхозпроизводителей. Ассоциация предлагает для реализации данной цели ввести понятие "сельскохозяйственный заготовитель" и определить для него отдельную ставку подоходного налога в размере 1%.

Ассоциация сообщает, что фермеры не готовы к предлагаемым кабинетом министров изменениям, в связи с чем, с целью

предотвращения роста цен на продовольственные товары и социальной напряженности в регионах, где в сельском хозяйстве задействовано около полумиллиона человек, устранения барьеров для ведения предпринимательской деятельности, обеспечения продовольственной безопасности, развития отечественного производства, Ассоциация разработала предложения в отношении решения вышеуказанных и иных проблем, возникших в сфере налогового регулирования сектора АПК и просит депутатов Жогорку Кенеша их принять.".