В Бишкеке обсудили адаптацию фермерских хозяйств к изменению климата

Сегодня в Бишкеке состоялась рабочая встреча по вопросам адаптации к изменению климата для продовольственной безопасности региона.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Предоставление научно обоснованной информации для разработки бизнес-моделей, направленных на повышение устойчивости к изменению климата и внедрение вариантов "зеленой" экономики в производственно-сбытовые цепочки мелких производителей".

Проект реализуется Всемирной продовольственной программой, программой поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (MSDSP KG), инициативой Фонда Ага Хана, ООН-Женщины и Инициативой Розы Отунбаевой при финансовой поддержке правительства Швейцарии. В работе встречи приняли участия представители государственных органов Кыргызстана, международных донорских организаций и гражданского общества.

Во время встречи были озвучены результаты исследования, проведенного общественным фондом "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (MSDSP KG), инициативой Фонда Ага Хана в партнерстве с Офисом Всемирной продовольственной программы в Кыргызстане, о влиянии изменения климата в 11 айылных аймаках Ошской, Баткенской и Нарынской областей. Главной целью экспертного мониторинга было выявление того, как меняющиеся климатические условия влияют на деятельность мелких сельхозпроизводителей и объемы собираемого ими урожая.

Среди опрошенных сельчан 70,92 процента респондентов отметили, что засуха в летний период, который в последние годы стал жарче, оказывает очень серьезное влияние на урожай, а следовательно, и на уровень средств к существованию жителей села. Оценка существующей ирригационной системы показала, что потери поливной воды из-за ветхой инфраструктуры в этих 11 айылных аймаках составляет до 50 процентов. На урожайность также негативно влияет низкий уровень плодородия почвы, плохое качество семян и отсутствие агротехнических знаний у фермеров.

Современному развитию сельских сообществ также препятствуют и социальные нормы, которые укоренились еще со времен Советского Союза. Жители сел до сих пор уверены, что все местные проблемы должны решаться исключительно на правительственном уровне. Кроме того, фермеры используют коллективные блага, не обращая внимание на их устойчивость.

"Фермеры всех 11 айылных аймаков отмечают, что им нужна поддержка. Результаты исследования показывают, что изменение климата является для фермеров Кыргызстана огромной проблемой, для решения которой требуются многосторонние совместные усилия", - заключил координатор проекта Талант Алдашев.