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ЗАО BIATEX планирует запустить для граждан КР "Школу криптограмотности"

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В Кыргызстане в конце 2022 года ЗАО BIATEX при поддержке государства получило лицензию оператора виртуальных активов и запускает первую среднеазиатскую криптобиржу BIAT.

Компания разрабатывает разные решения для криптовалютного рынка, в частности майниг-пул, сервисы облачного майнинга и криптобиржу BIAT. ЗАО BIATEХ сотрудничает со всеми государственными органами в области противодействия отмывания денег и предотвращения преступлений, связанных с кибербезопасностью. Деятельность компании направлена на развитие цифрового финансового рынка.

Разработанная платформа для осуществления торговли виртуальными активами BIAT позволит гражданам Кыргызской Республики иметь функциональные холодные и горячие кошельки, хранить, использовать, обменивать виртуальные активы. Поможет заинтересовать квалифицированных инвесторов, которые будут обслуживаться на территории Кыргызской Республики, что привлечет в виде налогов дополнительные средства в бюджет Республики. Оказывает помощь частным заказчикам в расчетах токеномики и внедрении технологий в частный бизнес.

Как отмечено ранее, данная платформа поможет в легализации незаконного майнинга. ЗАО BIATEХ разработало майнинговый пул для граждан Кыргызской Республики, занимающаяся добычей криптовалюты. Что также позволит государству получить дополнительные налоговые отчисления в бюджет страны.

Компания активно занимается разработкой программного обеспечения в области кибербезопасности и цифровизации государства.

ЗАО BIATEX планирует запустить "Школу криптограмотности" которая будет помогать всем жителям узнать, что такое виртуальные активы и как легально с ними работать, как хранить и как отличать качественные продукты от мошеннических схем. Так же будут обучаться специалисты по работе с биржами, специалисты по токенизации и привлечению инвестиций для местного бизнеса, специалисты по безопасности торговли криптовалютами. После обучения ЗАО "BIATEX" планирует привлечь к работе высококвалифицированных специалистов и увеличивать количество рабочих мест, что дает возможность развития экономики и инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/425442
Теги:
криптовалюта
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