Профессор Тухватшин рассказал, как снять шапку смога над Бишкеком

На недавнем совещании в кабмине по борьбе со смогом была озвучена сумма, которая потребуется для этого – 20 миллионов долларов. Но понятно, что в стране нет таких денег на эту экологическую стратегию, и никто не даст их Кыргызстану. Проблему можно начать решать с гораздо меньшими затратами. Об этом vb.kg рассказал профессор, лауреат Госпремии в области науки и техники Рустам Тухватшин.

- Мы не раз говорили c вашим изданием о проблеме смога в Бишкеке, но она не снимается с повестки дня. Сейчас появилась масса исследований, которые выдаются как новые открытия. Но в своей первой монографии еще в 2001 году мы с коллегами детально изучили, что в осенне-зимний период увеличивается концентрация диоксида серы в 1,5 ПДК. Начиная с октября резко возрастает уровень оксида азота в 2,7 ПДК. Содержание формальдегида подскакивает с июля с 7,8 ПДК до 10 – в сентябре. И спустя 21 год экологическая ситуация существенно не изменилась.

Мы отметили, что основная причина возникновения смога и высокой концентрации вредных веществ - это особенности нашего климато-географического состояния. А сейчас в городе в разы увеличилось количество транспорта, ТЭЦ сжигает в сутки не менее 12 вагонов угля. Но если в те годы периоды смога и чистого воздуха сменялись очень быстро: в ночное время город полностью очищался благодаря розе ветров. Сейчас же он висит практически постоянно.

- Рустам Романович, можно ли от него избавиться и как?

- Учитывая, что смог связан с нашими климато-географическими, метеорологическими условиями, можно решать эту проблему самим. Например, когда ветер дует с востока на запад, то город окутывается дымом от ТЭЦ и транспорта. А в зимнее время при разнице температур и изменении атмосферного давления, он буквально стелется. Но можно же между сотрудниками ТЭЦ и метеослужбы наладить деловые постоянные контакты, чтобы синоптики сообщали на ТЭЦ или, наоборот, последние интересовались, какой ветер ожидать в ближайшие сутки. Это позволит на этот ветреный период перевести ТЭЦ на газ или на такие сорта угля, которые дают минимальный смог. Затраты на это потребуются минимальные. Но это нас защитит. Хотя представители ТЭЦ утверждают, что доля выбросов от нее незначительная. Но если посмотреть, особенно со стороны Беш-Кунгея, то видно, как дым от ТЭЦ поднимается и начинает стелиться. И оседает в районе филармонии.

А служба ГУБДД может оповестить владельцев транспорта, какие машины – с четными или нечетными номерами - могут ездить по городу в этот день, или сократить поток машин в город из окружающих его населенных пунктов. Главное, чтобы люди заранее знали, что когда ветер дует с востока на город, идут ограничения по всем позициям.

И еще, что касается транспорта. У каждой машины есть паспортные данные, в которых указано, какой процент несгоревшего топлива выбрасывается через выхлопную трубу. Выброс топлива каждой машины должен соответствовать этим параметрам. Я был в Канаде и видел, что количество авто там еще больше, чем у нас. Но не ощущаешь загазованности, воздух совершенно чистый, потому что все владельцы транспорта строго придерживаются этих требований.

Кстати, на Западе вы не увидите грязных машин, не говоря уже о нарушениях с выхлопами. Это даже не из-за высоких штрафов за эти нарушения. Просто люди понимают, что соблюдение этих норм сказывается на здоровье их детей и их самих. Чего, к сожалению, у нас пока нет.

Поэтому считаю целесообразным поднять налоги на те машины, выхлоп которых содержит ядовитые вещества выше предельно допустимых. Причем налог должен быть очень высоким. Это заставит владельцев отрегулировать двигатель машины, чтобы она соответствовала своим паспортным данным и была безопасной для окружающей среды. Сотни тысяч машин будут работать как новые. Или водители из-за штрафов откажутся эксплуатировать старые машины. Это же в рамках закона.

И, конечно же, на автотрассах, которые идут с востока на запад или с севера на юг, должны быть установлены электронные светофоры, обеспечивающие "зеленую" волну, чтобы машины ни в коем случае не стояли. Особенно те, которые идут со стороны гор вниз. И, конечно, надо построить развязки, чтобы две-три улицы шли без перекрестков. Это бы разгрузило город, и водители не простаивали бы на них. Утром, например, огромный поток машин едет в сторону "Дордоя", вечером он возвращается. Но можно же этот транспорт пустить через объездную дорогу. Кстати, во многих городах рынки, в том числе продуктовые, выведены за город.

В придачу население отапливает дома углем. Может быть, надо предоставить хотя бы части горожан какие-то субсидии, чтобы они перевели отопление на газ. Если лететь из Оша в Бишкек, то видно, что просто гигантский поток дыма идет как из трубы, начиная с Кара-Балты, в Бишкек и накрывает его. Дома в этих селах стопроцентно отапливаются углем, а то и резиной, разными отходами.

С южной стороны Бишкек окружают горы, которые покрыты снегом. В ночное время холодный воздух идет с гор из Ала-Арчинского и Аламединского ущелий. Но сейчас построили дома в три ряда, которые не пропускают этот поток воздуха в город. Много лет назад мы предлагали строить там так, чтобы дома стояли не параллельно, а в виде раструбов (воронок). Когда воздух проходит через раструб, он приобретает колоссальную скорость. Это были бы своего рода естественные "вентиляторы", которые круглые сутки очищали бы наш город. Почему это решение не учли наши архитекторы, непонятно. Это же известный закон физики. Если бы дома были построены грамотно, то Бишкек благодаря двум природным мощным "вентиляторам" сейчас не задыхался бы.

Этой цели может послужить и огромный овраг, который уходит вверх, к горам. Если модифицировать его в виде раструба, то центр Бишкека получит огромный "вентилятор". Принцип тот же, как сквозняк в подъезде. Люди, которые планировали наш город, четко это понимали. А теперь улицы Бишкека закрыты домами, как пробками.

А вот с западной стороны города надо, наоборот, строить дома в виде стены, ленты, чтобы закрыть город от дыма, идущего из сел, или высадить тополя, чтобы они защищали и перекрывали ядовитый поток. На все это потребуются копейки и, конечно, воля высшего руководства страны. Думаю, что бизнесмены модифицируют тот же овраг, только отдайте им его. Да и в западной части города строительные компании через год возведут дома, которые защитят город.

Что касается озеленения города, то я сторонник того, чтобы мы высаживали эндемические сорта, потому что они более устойчивые к нашему жаркому климату, не требуют интенсивного полива. Для карагача, тополей засуха не страшна. Да и саженцы стоят намного дешевле.

- Профессор, вы возглавляете в КГМА кафедру патофизиологии и, конечно же, изучали и влияние смога на наше здоровье. Что скажете?

- Мы давно научно доказали, что из-за него увеличивается количество детей с врожденными пороками, а также онкологических заболеваний, бронхолегочных. Цифры просто невероятные. Чтобы доказать, что это связано с воздухом, мы создали в климатической барокамере условия, соответствующие воздуху на перекрестках проспектов Манаса и Чуй. В барокамере был тот же уровень формальдегида, диоксида серы и так далее. И изучали, как эти вещества влияют на крольчих. Они родили детенышей с пороками сердца, с поражением разных органов и систем. Сейчас в наш организм поступает такое количество пыли и ядовитых веществ, что он не в состоянии с ними справиться.

Все эти исследования мы можем передать и в правительство, и в парламент, и президенту. Каждый вывод научно обоснован.

В Японии, например, каждое утро запускают шарики разных цветов в зависимости от того, какой воздух сегодня в их городе. И люди знают, насколько он опасен или, наоборот, неопасен в этот день. И те, кто находится в группе риска, либо надевают маски, либо вообще не выходят из дома. Хотя японские города продуваются океаническим ветром и смога там практически нет. Мы же дышим ядом и ждем мифических миллионов, хотя можно помогать самим себе, приняв в общем-то простые, но эффективные меры.