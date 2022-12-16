Футбольный турнир "Мурас" завершился. Первыми стали "Спортивные федерации"

В третьем дружеском футбольном турнире "Мурас" победила команда "Спортивные федерации". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Футбольный турнир проходил 14 и 15 декабря в Бишкеке.

По итогам матчей первое место выиграла команда "Спорттук федерациялар". Ей вручен переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тысяч сомов.

Второе место заняла команда "Президенттин командасы", получив в качестве приза сертификат на 300 тысяч сомов.

Третье место и сертификат на 200 тысяч сомов выиграла команда "Коопсуздук", четвертое место и 100 тысяч сомов - команда "Достук".

Также определены лучшие игроки по 3 номинациям:

игрок команды "Спорт жылдыздары" Абдужалил Юнусов признан лучшим вратарем турнира; игрок команды "Сторттук федерациялар" Аскарбек уулу Эрали, забивший 7 голов, стал лучшим бомбардиром; представитель команды "Достук" Эмильбек Абсаматов признан лучшим игроком турнира.

Кроме этого, глава государства выразил благодарность спонсорам турнира: президенту Ассоциации спортивных товаропроизводителей Кыргызстана "BIGSER" Сергею Быковскому и генеральному директору компании "Айко Сейко" Кубану Жусуеву.

Садыр Жапаров в своей речи поздравил победителей турнира, отметив, что в спорте победу нельзя купить и поэтому побеждает сильнейший.

Также глава государства отметил, что дал поручение ввести в команды игроков от 20 до 40 лет на следующий турнир, который состоится весной следующего года, в связи с обращениями от общественности. Сейчас по правилам турнира "Мурас" в состав команд включаются только игроки старше 40 лет.

Как далее отметил президент Садыр Жапаров, спорт должен присутствовать в жизни каждого, а признаком здорового государства является здоровая нация.

Турнир "Мурас" был организован Кыргызским футбольным союзом и администрацией президента. В нынешнем мероприятии приняли участие 16 команд: администрации президента, Жогорку Кенеша, ветеранов отечественного футбола, представителей дипломатического корпуса и духовенства, руководителей силовых структур, диаспор, областей и городов, главных врачей больниц, ректоров вузов и директоров школ, представителей судебной власти, средств массовой информации и спортивных федераций, бизнеса и деятелей культуры.