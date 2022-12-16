Футбольный турнир "Мурас" завершился. Первыми стали "Спортивные федерации"

В третьем дружеском футбольном турнире "Мурас" победила команда "Спортивные федерации". Об этом сообщила пресс-служба президента.
Футбольный турнир проходил 14 и 15 декабря в Бишкеке.
По итогам матчей первое место выиграла команда "Спорттук федерациялар". Ей вручен переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тысяч сомов.
Второе место заняла команда "Президенттин командасы", получив в качестве приза сертификат на 300 тысяч сомов.
Третье место и сертификат на 200 тысяч сомов выиграла команда "Коопсуздук", четвертое место и 100 тысяч сомов - команда "Достук".
Также определены лучшие игроки по 3 номинациям:
Кроме этого, глава государства выразил благодарность спонсорам турнира: президенту Ассоциации спортивных товаропроизводителей Кыргызстана "BIGSER" Сергею Быковскому и генеральному директору компании "Айко Сейко" Кубану Жусуеву.
Садыр Жапаров в своей речи поздравил победителей турнира, отметив, что в спорте победу нельзя купить и поэтому побеждает сильнейший.
Также глава государства отметил, что дал поручение ввести в команды игроков от 20 до 40 лет на следующий турнир, который состоится весной следующего года, в связи с обращениями от общественности. Сейчас по правилам турнира "Мурас" в состав команд включаются только игроки старше 40 лет.
Как далее отметил президент Садыр Жапаров, спорт должен присутствовать в жизни каждого, а признаком здорового государства является здоровая нация.
Турнир "Мурас" был организован Кыргызским футбольным союзом и администрацией президента. В нынешнем мероприятии приняли участие 16 команд: администрации президента, Жогорку Кенеша, ветеранов отечественного футбола, представителей дипломатического корпуса и духовенства, руководителей силовых структур, диаспор, областей и городов, главных врачей больниц, ректоров вузов и директоров школ, представителей судебной власти, средств массовой информации и спортивных федераций, бизнеса и деятелей культуры.