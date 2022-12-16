Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Все школы Кыргызстана переведены на онлайн-обучение

205  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Все школы Кыргызстана с завтрашнего дня переходят на онлайн-обучение. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

Такое решение было принято из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ведомство отмечает, что образовательный процесс не прерывается, а значит, на зарплатах учителей и на сроках зимних каникул это никак не отразится.

Учеба в онлайн-режиме продлится до 24 декабря, 26-го школьники снова вернутся за парты.

Также в ведомстве отмечают, что детские сады и вузы продолжат работу в обычном режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425448
Теги:
дети, школа, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  