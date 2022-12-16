Все школы Кыргызстана переведены на онлайн-обучение

Все школы Кыргызстана с завтрашнего дня переходят на онлайн-обучение. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

Такое решение было принято из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ведомство отмечает, что образовательный процесс не прерывается, а значит, на зарплатах учителей и на сроках зимних каникул это никак не отразится.

Учеба в онлайн-режиме продлится до 24 декабря, 26-го школьники снова вернутся за парты.

Также в ведомстве отмечают, что детские сады и вузы продолжат работу в обычном режиме.