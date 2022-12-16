Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

КПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" работают ежедневно

161  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает о внесении некоторых изменений в график работы контрольно-пропускных пунктов "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенных на кыргызско-китайском участке государственной границы.

С декабря 2022 года эти пункты пропуска функционируют ежедневно, включая субботу и воскресенье.

При этом КПП "Торугарт-автодорожный" и КПП "Иркештам-автодорожный" работают в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425450
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  