КПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" работают ежедневно

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает о внесении некоторых изменений в график работы контрольно-пропускных пунктов "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенных на кыргызско-китайском участке государственной границы.

С декабря 2022 года эти пункты пропуска функционируют ежедневно, включая субботу и воскресенье.

При этом КПП "Торугарт-автодорожный" и КПП "Иркештам-автодорожный" работают в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.