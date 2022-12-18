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БГДТ приготовил для малышей "Новогодние приключения"

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- Анастасия Карелина
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В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева с 20 по 30 декабря пройдут традиционные сказочные представления.

Малышей ждет новогодний подарок - сказочная история "Новогодние приключения".

История, которую увидят девчонки и мальчишки, случилась под Новый год. Баба-Яга попытается испортить всем праздник. Но на подмогу Деду Морозу поспешат лестные жители. Детки увидят Зайчика, Лису, Волка и, конечно же, Снегурочку и самого Деда Мороза. Малыши смогут пообщаться со всеми и встать в хоровод.

Яркие музыкальные представления будут начинаться в 14 часов.


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URL: https://www.vb.kg/425452
Теги:
дети, Новый год, театр, Бишкек
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