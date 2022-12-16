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Задержан бывший вице-мэр города Бишкека Алимбек Абдылдаев

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- Асия Канаева
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Задержан бывший вице-мэр города Бишкека А.А.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках работы по противодействию и пресечению коррупции в структурных подразделениях мэрии города Бишкека выявлены коррупционные механизмы в коммунальном предприятии "Бишкектеплоэнерго" и муниципальном предприятии "Бишкексвет".

Установлено, что в период с 2019 года по 2021 год руководством МП "Бишкексвет" в целях извлечения материальной выгоды был организован систематический незаконный вывод и присваивание бюджетных средств предприятия в особо крупном размере. В частности, без наличия утвержденных и законных источников финансирования, путем искусственного завышения расходной части был произведен капитальный ремонт зданий и сооружений МП "Бишкексвет".

Кроме того, выявлен факт хищения основных средств (дымовой трубы) предприятия стоимостью порядка 2 миллиона 300 тысяч сомов.

Вместе с тем в период с 2016 по 2019 год в результате неправомерных действий руководителей КП "Бишкектеплоэнерго" при выдаче разрешительных документов и подключении к тепловым сетям строительных объектов бюджетным интересам КП "Бишкектеплоэнерго" был нанесен ущерб на 31 миллион сомов.

Необходимо отметить, что в период функционирования указанных коррупционных составляющих директором КП "Бишкектеплоэнерго" и МП "Бишкексвет" являлся А.А.А., ранее занимавший должность вице-мэра города Бишкека по вопросам ЖКХ.

15 декабря 2022 года в рамках имеющихся уголовных дел в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики А.А.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/425454
Теги:
ГКНБ, задержание
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