Первую новогоднюю елку в Бишкеке организовал Илья Терентьев

В Бишкеке па площади Ала–Тоо с конца ноября смонтировали новогоднюю елку. В этом году ее установили на месте большого фонтана. Высота елки - 25 метров, диаметр - 12 метров, на каркасе крепятся 1 тысяча 400 хвойных веток. Зажечь главную елку страны планируется 17 декабря.

А первая кыргызская общественная елка (именно так стали называть не только само дерево - символ Нового года, но и праздничное мероприятие–утренник) прошла в Пишпеке в декабре 1895 года. Организовал праздник первый пишпекский выборный градоначальник Илья Терентьев.

Что собой представляла культурная жизнь небольшого уездного города того времени? В Пишпеке действовали светские школы с библиотеками при них, кружок хорового пения и общество любителей драматического искусства.

28 декабря 1895 года по инициативе Ильи Терентьева на новогодний праздник собрались 200 детей. Воспитанники училищ - мужского и женского. Утренник был устроен на средства местной интеллигенции, которая всегда активно принимала участие во всевозможных благотворительных акциях. Дети повеселились от души, получили подарки, а Общество любителей драматического искусства организовало еще и любительский благотворительный спектакль. Вырученные деньги, 85 рублей (очень приличная по тем временам сумма), пошли на помощь нуждающимся детям и на открытие библиотеки–читальни.

После нового официального разрешения на новогодний праздник (в 1936 году) во Фрунзе елки наряжали в школах и театрах, а также на ледовом катке. Позже, в 90–х годах, начали устанавливать общественную елку на площади.

Не обходилось и без курьезов. 22 декабря 2012 года, например, в три часа ночи 23–метровая зеленая красавица на площади Ала–Тоо рухнула - вроде бы из–за пришедшего в негодность металлического каркаса. Уж не подстраховались ли сотрудники "Тазалыка", установив елку в этом году внутри бассейна, за дополнительными ограждениями–бортиками?

Между тем

Насчет первой рождественско–новогодней елки в Пишпеке есть и другая версия, по которой она была наряжена еще в 1879 году в церковно–приходском училище сразу после его открытия. Присутствовали на празднике 42 мальчика и 12 девочек, причем только 11 из них были городскими, остальные - из села Аламедин.