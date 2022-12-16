Одна из организаторов филиала пирамиды "Финико" задержана в Грузии

Одна из организаторов филиала финансовой пирамиды "Финико" в Бишкеке задержана Интерполом в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По запросу Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Кыргызстане сотрудники НЦБ Интерпола Грузии (Тбилиси) в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали гражданку Э.М., 1973 года рождения, которая разыскивалась правоохранительными органами Кыргызской Республики по обвинению в организации финансовой пирамиды.

Задержанная гражданка Э.М. имеет отношение к одной из существовавших крупных финансовых пирамид - компании "ФИНИКО". Только по городу Бишкеку было открыто более 15 филиалов мошеннического проекта, имитировавшего выгодные инвестиции (на тот момент руководителем филиала числилась вышеуказанная гражданка Э.М.).

По имеющимся данным, в период с 2019 по 2021 год в результате мошеннических действий более 100 граждан Кыргызстана лишились денежных средств на сумму свыше 1 283 000 долларов США. Кроме этого, гражданка Э.М. подозревается в завладении денежными средствами в размере более 145 000 долларов и свыше 9300 долларов США у двух граждан путем обмана и обещаний большого дохода.

В настоящее время компетентными органами решаются вопросы экстрадиции.

Согласно данным из открытых источников, компания "ФИНИКО" была основана в одном из городов России в 2019 году и вначале выдавала себя за законную инвестиционную фирму, обещая высокую доходность - до 30 процентов ежемесячно. Ущерб в России в результате аферы исчисляется десятками миллионов долларов.

МВД обращается к кыргызстанцам и настоятельно рекомендует не доверять сомнительным компаниям, обещающим высокую прибыль, берегите свои заработанные деньги, не рисковать благосостоянием семьи, отдавая накопления ради сомнительных вложений.