Бишкекчан приглашают на творческий вечер пианистки Айбарчын Добулбековой

23 декабря в 18 часов в большом зале Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова состоится творческий вечер концертмейстера, лауреата международных конкурсов, отличника культуры Кыргызстана Айбарчын Добулбековой. Концерт приурочен к 15-летию творческой деятельности пианистки и предстоящему 30-летию консерватории.

Творчество Айбарчын Добулбековой – уникальное и гармоничное явление в музыкальной культуре Кыргызстана. Удивительное и несравненное исполнительское мастерство, гигантский репертуар, включающий как произведения для вокалистов, так и для инструменталистов, позволили ей войти в число самых востребованных и известных аккомпаниаторов Кыргызстана.

В программе вечера прозвучат оперные арии, русские романсы, песни кыргызских, российских и зарубежных композиторов в исполнении известных артистов Кыргызстана.

Будут и другие музыкальные сюрпризы, но не хочется раскрывать все секреты! Вы всё увидите и услышите в большом зале консерватории.

Вход свободный.