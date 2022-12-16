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Смог в Бишкеке стал разменной монетой в политических играх

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В соцсети появилось видео, как бывшую столицу Казахстана Алматы окутал смог. Кадры опубликовали в том числе и кыргызстанские пользователи интернета, где видно, что сверху - чистое и ясное голубое небо, снизу - наполненный дымом город.

Местные синоптики это объясняют сильными холодами и отсутствием ветров. "Такие метеорологические условия, как мороз и безветренная погода, способствовали скоплению загрязняющих веществ от теплоэнергетического производства, частного сектора города, а также от выхлопов автотранспорта, вследствие чего образовался густой едкий смог", - утверждают в "Казгидромете".

Подобного рода видеоролики с изображением смога в различных городах мира от Дели до Москвы периодически появляются в соцсетях, но, что примечательно, нигде такого шума по этому поводу не поднимается, как в Бишкеке. При этом который год подряд. Да, пользователи интернета выражают недовольство, но дальше обсуждений разговоры не заходят. В нашем же случае складывается впечатление, что эту тему целенаправленно раскачивают, перенося ее в политическую плоскость и обвиняя каждый раз существующую власть. То есть это тема стала в своем роде разменной монетой в политических играх некоторых лиц, в том числе и депутатов ЖК.

Да, конечно, никто ответственности с руководителей страны и Бишкека, в частности, не снимает, но согласитесь, что это проблема складывалась годами. Ведь не нынешние же руководители страны в свое время разрешили строить вокруг города крупные жилмассивы или создавать условия для массового завоза подержанных автомобилей. Что касается ТЭЦ Бишкека, то тот же бывший президент КР Атамбаев в рамках кредита на 400 млн долларов мог вполне проработать вопрос перевода теплоэлектроцентрали на газ. Да, использование газа дороже угля, и в связи с этим возможно даже повышения тарифов на горячую воду и отопление, но, как говорится, игра стоит свеч. Здоровье, что ни говори, важнее. К тому же именно при Атамбаеве ТЭЦ Бишкека полностью перешла на отечественный уголь Кара-Кече, который в отличие от других сортов угля отличается повышенной задымленностью. Так что ответственность в какой-то степени лежит на всех президентах страны.

Другое дело, что и сегодняшним властям необходимо неотложно принимать меры по борьбе со смогом, иначе упреки потомков достанутся и им. В этой связи хотелось бы пожелать нынешнему мэру и кабмину КР побольше решительных действий и меньше бесконечных и, как время показало, бессмысленных совещаний на эту тему.


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URL: https://www.vb.kg/425474
Теги:
Казахстан, Бишкек, Кыргызстан, смог
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