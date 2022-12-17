Пограничники пресекли незаконный перегон скота через госграницу

16 декабря пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в местности Чанач-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал гражданина Кыргызской Республики Ж.О.у., 1991 года рождения, жителя села Кара-Добо, который пытался нелегально перегнать через госграницу крупный рогатый скота (два животных) из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость животных составляет 140 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и его скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.