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Пограничники пресекли незаконный перегон скота через госграницу

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- Асия Канаева
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16 декабря пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в местности Чанач-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал гражданина Кыргызской Республики Ж.О.у., 1991 года рождения, жителя села Кара-Добо, который пытался нелегально перегнать через госграницу крупный рогатый скота (два животных) из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость животных составляет 140 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и его скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/425475
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Джалал-Абадская область
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