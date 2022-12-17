Госслужащие привлечены к ответственности за неточные налоговые декларации

Госслужащие, ненадлежащим образом подавшие налоговые декларации, привлечены к ответственности Кыргызской транспортной прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По результатам проверки на предмет достоверного представления Единой налоговой декларации физическими лицами, занимающими или замещающими государственные и муниципальные должности, выявлен ряд нарушений законов.

Установлено, что старший инспектор отдела сертификации авиационного персонала Государственного агентства гражданской авиации при кабинете министров КР Т.А.А. при предоставлении Единой налоговой декларации за 2021 год не указала 3 движимых имущества (автотранспортные средства), 1 недвижимое имущество (земельный участок орошаемой пашни). В результате в отношении инспектора Т.А.А. в АИС ЕРН зарегистрирован материал по статье 438 (Непредставление деклараций или ненадлежащее представление государственными или муниципальными служащими деклараций об имуществе и доходах) Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. По результатам рассмотрения дела Ленинским районным судом Бишкека Т.А.А. признана виновной. К ней применено наказание в виде штрафа размере 5 тысяч сомов.

Аналогичные нарушения выявлены при представлении Единой налоговой декларации сотрудниками Железнодорожной таможни "Северная", таможни "Манас", Таможни "Баткен", Юго-Западной таможни и Департамента наземного транспорта при МТиК Кыргызской Республики.

По результатам проверки Транспортной прокуратурой выявлено 88 единиц имущества (движимых и недвижимых), не указанных в декларациях государственных и муниципальных служащих. По данным нарушениям в Автоматизированной информационной системе "Единый реестр правонарушений" зарегистрировано 70 материалов, которые направлены в судебные органы для рассмотрения.

По итогам рассмотрения материалов о правонарушениях наложены штрафы на общую сумму 329 тысяч сомов.