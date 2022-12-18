В 2023-м в Центральной Азии запустят новую программу IDASH

В апреле 2023 года в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии будет запущена новая инновационная 12-месячная сертифицированная программа обучения "Информатика и наука о данных для здравоохранения" (IDASH). Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

С 12 по 15 декабря в Бишкеке представители министерств здравоохранения Украины, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана завершили разработку учебного пакета IDASH, направленного на создание и использование информационных систем общественного здравоохранения, которые позволяют собирать, управлять, анализировать, распространять и пользоваться надежной и своевременной информацией для улучшения здоровья населения.

Директор Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кыргызстана, доктор Султан Абдыкадыров отметил: "Для нас важно, что такого рода мероприятия проходят в нашей стране с участием стран Восточной Европы и Центральной Азии… Пандемия-19 показала огромную потребность в цифровых решениях для улучшения реагирования на все виды чрезвычайных ситуаций, включая рассмотрение инструментов эпидемиологического надзора, инфекционного контроля и мониторинга".

При разработке этой программы был в пилотном режиме задействован процесс совместного проектирования с участием представителей нескольких стран и заинтересованных сторон со всего региона, которые с самого начала владеют концепцией и реализуют данную программу.

Страновой директор офиса Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Кыргызстане и директор региональной программы по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу доктор Патрик Надол в своем выступлении заявил: "... Вы являетесь членами команды, которая работает над разработкой, проектированием и реализацией этой инновационной программы... существует определенная степень преемственности и развития, что чрезвычайно важно для продвижения программы IDASH вперед".

Программа IDASH является результатом сотрудничества Украины, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, CDC, Вашингтонского университета и Европейского регионального бюро ВОЗ.