В Сочи, Краснодаре и Мурманске пройдут консульские выезды для граждан КР

С 16 по 18 декабря в Сочи и Краснодаре, с 23 по 25 декабря в Мурманске в связи с острой потребностью в консульских услугах у граждан Кыргызской Республики состоятся выезды в указанные регионы. Об этом сообщило посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В рамках консульских выездов будет производиться прием заявлений на получение/обмен паспортов и водительских удостоверений КР, постановка на консульский учет, определение принадлежности к гражданству КР, а также состоится посещение граждан КР, содержащихся в пенитенциарных учреждениях России.

Прием граждан в Краснодарском крае будет осуществляться по адресу: город Краснодар, улица Красных партизан, дом №34, 4 этаж. В Сочи наших соотечественников примут по адресу: Адлерский район, улица Кирова, дом №6. В Мурманске - по адресу: улица капитана Орликова, 2А, 2 этаж.

По всем вопросам касательно приема в Краснодарском крае просят обращаться по следующим номерам: +7 988 245-43-02 (Николай Ткачев – помощник Почетного консула КР в Краснодаре).

+7 988 286-51-20 (Айкан Аргынбаева – лидер кыргызской диаспоры в Сочи).

+ 7 931 555-53-30 (Торокулов Фарход Сабиржонович, председатель центра Кыргызской Культуры "Ата-Журт" в городе Мурманск).

Посольство просит проинформировать родных и близких, проживающих в Краснодарском крае и Мурманской области, о намеченных консульских выездах.