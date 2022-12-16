КПП на кыргызско-казахстанском участке границы работают в штатном режиме

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

По состоянию на 15 часов 30 минут, сегодня, 16 декабря, перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан наблюдается скопление автотранспорта.

В очереди на выезд из республики находится около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств.

Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный".

В очереди для прохождения пограничного контроля находится около 97 грузовых транспортных средств.

Скопление транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов.

Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым, создавая пробки перед въездом на КПП.

В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу.

Отмечается, что скопление транспортных средств носит цикличный характер.

Со стороны ПС ГКНБ нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.