КПП на кыргызско-казахстанском участке границы работают в штатном режиме

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.
По состоянию на 15 часов 30 минут, сегодня, 16 декабря, перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан наблюдается скопление автотранспорта.
В очереди на выезд из республики находится около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств.
Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный".
В очереди для прохождения пограничного контроля находится около 97 грузовых транспортных средств.
Скопление транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов.
Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым, создавая пробки перед въездом на КПП.
В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу.
Отмечается, что скопление транспортных средств носит цикличный характер.
Со стороны ПС ГКНБ нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля.
В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.