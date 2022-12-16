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Камчыбек Ташиев открыл новое здание ГКНБ в Таласской районе

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 15 декабря 2022 года, состоялось официальное открытие здания Таласского районного отделения Управления ГКНБ КР по Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР – глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя – директор ПС ГКНБ КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков, глава Таласского района Н.Нармырзаев, а также ветераны органов национальной безопасности.

Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.

Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.Ташиев поздравил сотрудников и напомнил о том, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана, для необходимости четкого выполнения своих обязанностей".


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URL: https://www.vb.kg/425485
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Таласская область
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