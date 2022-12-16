Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

В Бишкеке наградили победителей конкурса "Национальный бренд"

99  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке, 16 декабря 2022 года, состоялось торжественное награждение участников конкурса Национальный Бренд 2022 года в рамках проекта "Одно село – один продукт". Об этом сообщают организаторы.

"Проект реализуется Министерством экономики и коммерции КР совместно с Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA) на территории Иссык-Кульской области с 2007 года. Учитывая высокие результаты проекта, модель Иссык-Кульской области в 2017 году была масштабирована на территорию всей республики. Первый конкурс брендов прошел в 2019 году, но из-за пандемии Covid-19 организаторам пришлось взять паузу. В нынешнем конкурсе приняли участие бренды из Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

На церемонии награждения присутствовали представители Кабинета министров республики, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, посол Японии в Кыргызстане Гоуда Хидэки, постоянный представитель JICA в КР Кавамото Хироюки.

"Целью проекта является распространение устойчивой модели продвижения малого бизнеса с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ. Уникальность подхода проекта заключается в комплексе таких процедур как: выявление целевого продукта, его дальнейшее безотходное производство, причем исключительно из местных ресурсов, тщательную разработку дизайна упаковки и этикетки, строгий контроль качества, а также продвижение на местные и мировые рынки", - отметил во время своей приветственной речи министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По словам главы МЭК, за время реализации проекта в Иссык-Кульской области было открыто 18 мастерских, более трех тысяч человек устроились на постоянную работу. За 5 лет было разработано 280 продуктов, которые успешно продаются как на внутреннем, так и на внешнем рынках таких как Япония, Китай, Корея, Казахстан, Узбекистан Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, США, Франция, Германия, Испания и другие страны Европы. За последние 6 лет благодаря проекту местные производители заключили 167 экспортных контрактов на общую сумму 238 млн. сомов.

В этом году на Конкурс Брендов каждая область Кыргызстана представила свои лучшие продукты, которые прошли оценку бренда в своем регионе и были награждены региональными бренд-сертификатами.

На стендах были представлены различные продукты, которые отличались своей уникальностью. Гости церемонии смогли лично продегустировать и оценить на вкус всю продукцию.

Бренды были оценены по 8 категориям, также были отобраны лучшие товары каждой области и специальные номинации, такие как "Выбор клиента", "Лучшая партнерская продукция", "Лучшая продукция в сотрудничестве с донорским проектом", "Самая хорошо продаваемая продукция в ОСОП". Победители в этих категориях были награждены специальными сертификатами. Призерам трех главных номинаций были вручены золотая, серебряная и бронзовая медали. Первое место досталось линейке Реторт упаковок, второе - линейке джемов с мёдом Ассоциации "Одно село один продукт", почетное третье место - печенье "Таш Рабат". В последней номинации "Самая активная область" лавры победителя достались Таласской области".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425486
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  