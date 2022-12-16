В Бишкеке наградили победителей конкурса "Национальный бренд"

В Бишкеке, 16 декабря 2022 года, состоялось торжественное награждение участников конкурса Национальный Бренд 2022 года в рамках проекта "Одно село – один продукт". Об этом сообщают организаторы.

"Проект реализуется Министерством экономики и коммерции КР совместно с Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA) на территории Иссык-Кульской области с 2007 года. Учитывая высокие результаты проекта, модель Иссык-Кульской области в 2017 году была масштабирована на территорию всей республики. Первый конкурс брендов прошел в 2019 году, но из-за пандемии Covid-19 организаторам пришлось взять паузу. В нынешнем конкурсе приняли участие бренды из Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

На церемонии награждения присутствовали представители Кабинета министров республики, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, посол Японии в Кыргызстане Гоуда Хидэки, постоянный представитель JICA в КР Кавамото Хироюки.

"Целью проекта является распространение устойчивой модели продвижения малого бизнеса с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ. Уникальность подхода проекта заключается в комплексе таких процедур как: выявление целевого продукта, его дальнейшее безотходное производство, причем исключительно из местных ресурсов, тщательную разработку дизайна упаковки и этикетки, строгий контроль качества, а также продвижение на местные и мировые рынки", - отметил во время своей приветственной речи министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По словам главы МЭК, за время реализации проекта в Иссык-Кульской области было открыто 18 мастерских, более трех тысяч человек устроились на постоянную работу. За 5 лет было разработано 280 продуктов, которые успешно продаются как на внутреннем, так и на внешнем рынках таких как Япония, Китай, Корея, Казахстан, Узбекистан Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, США, Франция, Германия, Испания и другие страны Европы. За последние 6 лет благодаря проекту местные производители заключили 167 экспортных контрактов на общую сумму 238 млн. сомов.

В этом году на Конкурс Брендов каждая область Кыргызстана представила свои лучшие продукты, которые прошли оценку бренда в своем регионе и были награждены региональными бренд-сертификатами.

На стендах были представлены различные продукты, которые отличались своей уникальностью. Гости церемонии смогли лично продегустировать и оценить на вкус всю продукцию.

Бренды были оценены по 8 категориям, также были отобраны лучшие товары каждой области и специальные номинации, такие как "Выбор клиента", "Лучшая партнерская продукция", "Лучшая продукция в сотрудничестве с донорским проектом", "Самая хорошо продаваемая продукция в ОСОП". Победители в этих категориях были награждены специальными сертификатами. Призерам трех главных номинаций были вручены золотая, серебряная и бронзовая медали. Первое место досталось линейке Реторт упаковок, второе - линейке джемов с мёдом Ассоциации "Одно село один продукт", почетное третье место - печенье "Таш Рабат". В последней номинации "Самая активная область" лавры победителя достались Таласской области".