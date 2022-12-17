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При получении взятки задержан сотрудник МВД Джалал-Абадской области

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- Асия Канаева
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При получении взятки задержан сотрудник МВД Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области совместно с ОВР по Джалал-Абадской области СВР МВД КР 15 декабря 2022 года при получении денежных средств в размере 50 тысяч сомов с поличным задержан сотрудник Кочкор-Атинского ГОМ Ноокенского РОВД Джалал-Абадской области "Э.Ш.К.".

Установлено, что сотрудник Кочкор-Атинского ГОМ Ноокенского РОВД Джалал-Абадской области "Э.Ш.К.", путем запугивания к привлечению уголовной ответственности в отношении жителя города Кочкор-Ата, вымогал денежные средства в размере 50 тысяч сомов за положительное решение вопроса.

По данному факту ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 343 УК КР (Вымогательство взятки).

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425490
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание
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