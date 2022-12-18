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20-21 декабря в некоторых районах Бишкека не будет газа

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- Анастасия Карелина
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С 20 по 21 декабря текущего года в некоторых районах города Бишкек планируется отключение природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Планируется проведение аварийно-восстановительных работ по устранению утечек природного газа на подземных газопроводах среднего давления по адресу: Городок строителей, дом №13.

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах: мкр. "Аламедин – 1", городок "Энергетиков", городок "Строителей", ж/м "Учкун", село Лебединовка ограничен улицами Калинина, пр. Победы, Садовая, Токмакская.

Компания приложит все усилия для скорейшего завершения работ и возобновления подачи природного газа.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.


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URL: https://www.vb.kg/425493
Теги:
отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек
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