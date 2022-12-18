Погода
$ 84.95 - 85.95
€ 90.82 - 91.82

В Германии прошел вечер памяти Чингиза Айтматова

124  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В посольстве Кыргызской Республики в Германии состоялся вечер, посвященный памяти Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Вечер был проведен совместно с Кыргызско-немецким культурным обществом в Берлине. Участие в культурном событии приняли представители МИД ФРГ, Бундестага, министерств и ведомств Германии, а также соотечественники и немецкие друзья Кыргызстана.

В приветственном слове посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия О.Ч.Текебаев отметил важное значение и достойное место в мировой литературе произведений всемирно известного кыргызского писателя.

Поделился своими воспоминаниями об Айтматове бывший посол Германии в Кыргызской Республике Франц Айхингер.

Авторский монолог по произведениям Айтматова на пяти языках прозвучал в исполнении заместителя председателя Кыргызско-германского культурного общества, модератора вечера Махабат Садырбек.

На вечере был показан документальный фильм Бакыта Карагулова "Дочери Джамили. О людях, которым Чингиз Айтматов подарил вечность" на немецком языке. Фильм рассказывает о людях из родного села Айтматова – Шекер, вдохновивших писателя и ставших героями его произведений, и о том, как бережно хранят сегодня эту память потомки героев произведений.

Об истории создания фильма рассказала немецкий журналист, писатель, айтматовед Ирмтрауд Гучке. Создание фильма стало возможным благодаря активному участию и поддержке продюсера Бактыбека Шамкеева, германского Общества Карла Дуйсберга, Ирмтрауд Гучке, Иоахима Каппауна. По завершении фильма Ирмтрауд Гучке ответила на вопросы гостей вечера.

Вечер сопровождался номерами классической музыки в исполнении кыргызских музыкантов.

Гости смогли продегустировать кыргызские национальные блюда и до глубокой ночи наслаждались общением друг с другом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425494
Теги:
Германия, МИД, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  