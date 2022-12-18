В Германии прошел вечер памяти Чингиза Айтматова

В посольстве Кыргызской Республики в Германии состоялся вечер, посвященный памяти Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Вечер был проведен совместно с Кыргызско-немецким культурным обществом в Берлине. Участие в культурном событии приняли представители МИД ФРГ, Бундестага, министерств и ведомств Германии, а также соотечественники и немецкие друзья Кыргызстана.

В приветственном слове посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия О.Ч.Текебаев отметил важное значение и достойное место в мировой литературе произведений всемирно известного кыргызского писателя.

Поделился своими воспоминаниями об Айтматове бывший посол Германии в Кыргызской Республике Франц Айхингер.

Авторский монолог по произведениям Айтматова на пяти языках прозвучал в исполнении заместителя председателя Кыргызско-германского культурного общества, модератора вечера Махабат Садырбек.

На вечере был показан документальный фильм Бакыта Карагулова "Дочери Джамили. О людях, которым Чингиз Айтматов подарил вечность" на немецком языке. Фильм рассказывает о людях из родного села Айтматова – Шекер, вдохновивших писателя и ставших героями его произведений, и о том, как бережно хранят сегодня эту память потомки героев произведений.

Об истории создания фильма рассказала немецкий журналист, писатель, айтматовед Ирмтрауд Гучке. Создание фильма стало возможным благодаря активному участию и поддержке продюсера Бактыбека Шамкеева, германского Общества Карла Дуйсберга, Ирмтрауд Гучке, Иоахима Каппауна. По завершении фильма Ирмтрауд Гучке ответила на вопросы гостей вечера.

Вечер сопровождался номерами классической музыки в исполнении кыргызских музыкантов.

Гости смогли продегустировать кыргызские национальные блюда и до глубокой ночи наслаждались общением друг с другом.