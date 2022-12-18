Утверждено Положение о порядке реализации драгметаллов на биржевых торгах

Утверждено Положение о порядке реализации драгоценных металлов Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики на биржевых торгах. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

Данное решение принято в целях развития рынка драгоценных металлов и дальнейшего совершенствования механизма реализации драгоценных металлов.

Положение о порядке реализации драгоценных металлов определяет порядок и устанавливает требования к реализации драгоценных металлов Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики на площадке закрытого акционерного общества "Кыргызская фондовая биржа" Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Требования Положения о порядке реализации драгоценных металлов распространяются только на драгоценные металлы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики при их реализации на биржевых торгах.