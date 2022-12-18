В Бишкеке и Оше модернизируют аэропорты

О модернизации аэропортов в городах Бишкек и Ош заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на очередном заседании кабмина, говоря о результатах рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Также мы приступаем к модернизации таможенной инфраструктуры. До 1 февраля следующего года будет проведен анализ всех товарных потоков движений и до 1 сентября 2023 года будет представлена программа модернизации таможенной сферы. Кроме того, на 1 гигаватт подписано соглашение между Министерством энергетики и компанией "Masdar". В следующем году начинается работа по строительству солнечной электростанции. Размер инвестиций на первые 200 мегаватт составит порядка 180 миллионов долларов. В ходе визита президента Кыргызской Республики в Объединенные Арабские Эмираты было подписано 9 соглашений, в рамках заседания межправительственной комиссии были рассмотрены соответствующие документы. Кабинет министров должен продолжить работу над привлечением иностранных инвестиций, реализацией важных проектов в целях сохранения темпа роста экономики", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина рассказал, что в рамках соглашения с "AD Ports Group" кыргызской стороне выделено более 300 000 квадратных метров земли в свободной экономической зоне KEZAD (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi).

"Теперь мы можем вести торговые отношения со всем миром, сделан первый шаг. Через порты Объединенных Арабских Эмиратов мы можем торговать со всем миром. Министерству экономики необходимо завершить проработку вопроса по порту в Бендер-Аббасе. И тогда у нас будет два порта. Транспортный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран с использованием порта в Бендер-Аббасе даст нам выход в океаны, на рынки где проживает более 2 миллиардов человек. Необходимо приложить усилия для реализации намеченных планов", - сказал Акылбек Жапаров.