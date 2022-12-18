Для общества слепых и глухих установлена 50% скидка при оплате услуг ЖКХ

Установлена 50-процентная скидка для предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих при оплате за водоснабжение, водоотведение, коммунальные услуги и газ за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Кыргызской Республики.

Данное решение принято в целях обеспечения государственной поддержки Кыргызского общества слепых и глухих.

Членами общественного объединения "Кыргызское общество слепых и глухих" по всей стране являются более 8 тысяч граждан с инвалидностью по зрению и слуху. Само общественное объединение является учредителем 11 учебно-производственных предприятий, на которых трудятся лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху.