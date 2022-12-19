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В Ташкент за два дня доставили свыше 200 автобусов

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В Ташкент за два дня доставили свыше 200 автобусов. Власти утверждают, что интервал на маршрутах общественного транспорта удалось сократить до 10-12 минут, сообщают СМИ.

В столицу 16-17 декабря были доставлены и запущены по разным маршрутам 204 автобуса. В результате интервал движения автобусов сократится с 25-30 минут до 10-12 минут.

Сейчас ведутся работы по решению вопроса с нехваткой водителей. С декабря им подняли зарплату до не менее 5-6 миллионов сумов. Был сформирован список из 2425 человек с водительскими правами категории "Д", "Е", из которых на данный момент уже принято на работу более 140 человек.

Кроме того, в 8 автопарках Ташкента прошли полный техосмотр 1374 транспортных средства, было отремонтировано 89 автобусов.

Напомним, на днях стало известно, что силовики взяли шефство над автобусами Ташкента. Устранением проблем в системе общественного транспорта столицы будут заниматься Министерство внутренних дел, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.


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URL: https://www.vb.kg/425508
Теги:
Узбекистан, автобусы
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