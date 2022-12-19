В Бишкеке отметят 200-летие венгерского поэта Шандора Петефи

20 декабря в честь 200-летия со дня рождения великого венгерского поэта Шандора Петёфи посольство Венгрии в Бишкеке совместно с домом-музеем Алыкула Осмонова проводит мероприятие, посвященное чтению стихов поэтов-патриотов Шандора Петёфи и Алыкула Осмонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, судьбы двух поэтов удивительно похожи. Сын кумано-кыпчакских степей Шандор Петёфи и сын великих гор Алыкул Осмонов, они оба пронесли сквозь жизнь и свою поэзию горячую любовь к родине, воспевая в своих стихотворениях любовь и свободу.

На мероприятии прозвучат избранные произведения двух поэтов в исполнении учащихся столичных школ и любителей поэзии.

Мероприятие пройдет в венгерском посольстве в 11.00 часов. Вход свободный.

Справка: Петёфи - венгерский патриот, непримиримый борец за свободу своей родины, чье произведение "Народная песня" стало символом венгерской революции 1848 года. Несмотря на то что жизнь Шандора Петёфи оборвалась очень рано, заслуги его трудно переоценить. Он оставил после себя богатейшее наследие и навсегда остался в памяти народа как любимый поэт, революционер и основоположник поэзии на национальном языке.