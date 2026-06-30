В Кыргызстане завершился V международный Иссык-Кульский форум урологов

Как подчеркнул президент Ассоциации урологов, член-корреспондент НАН КР, доктор медицинских наук, профессор Акылбек Усупбаев, форум – это площадка открытого диалога и сотрудничества, где все говорят на едином языке – языке знаний и клинического опыта. На этот раз она объединила ученых и ведущих специалистов двух школ - Европейской и Евразийской из десятков стран, которые делились своим опытом, обсуждали новые научные достижения в области урологии, онкоурологии, андрологии и мочекаменной болезни.

Как сказал в интервью VB.KG Асылбек Гайбуллаев, заведующий кафедрой урологии и нефрологии Ташкентского института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, профессор, в работе форума принимают участие тридцать докторов из Узбекистана, в том числе наши молодые врачи.

- Мы дружим с кыргызскими коллегами еще со времен Союза и постоянно принимаем участие в таких научных встречах, которые проводит Ассоциация урологов во главе с профессором Акылбеком Усупбаевым. Это очень значимые и знаменательные мероприятия, поскольку на них мы получаем самую последнюю информацию по всем направлениям урологии. Форум, который традиционно проводится профессором Усупбаевым, завоевал авторитет в мировой урологии, о чем свидетельствует то, что круг его участников постоянно расширяется, - сказал профессор Асылбек Гайбуллаев.

Актуальных проблем в области урологии, по его словам, немало. На таких научных встречах не рассматривается какое-то конкретное заболевание, здесь обсуждаются возможности использования высокотехнологичных методов в диагностике и лечении разных патологий в урологии.

Научная программа началась с обсуждения актуальнейших во всех странах проблем - онкоурологии и мочекаменной болезни. Специалисты делились своим опытом по лечению мочекаменной болезни. Обсуждались возможности лазерной хирургии, мультипараметрической магнитно-резонансной томографии при раке предстательной железы, трансперинеальной биопсии простаты, а также вопросы, связанные с наблюдением за пациентами с раком предстательной железы. Было также акцентировано внимание на методах диагностики и лечения одного из распространенных заболеваний -мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

Большой интерес участников вызвали выступления профессоров из Казахстана по современным подходам к лечению мочекаменной болезни, в том числе с использованием лазерной терапии. Турецкие профессора рассказали о новых подходах в диагностике и лечении рака предстательной железы. Вызвали интерес доклады российских и узбекских специалистов по вопросам литолитической терапии, профилактики мочекаменной болезни и сохранения функции почек.

В центре внимания специалистов находились также современные подходы к андрологической хирургии, лечению эректильной дисфункции, мужского бесплодия, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, при осложнениях реконструктивной хирургии. Докладчики из разных стран представили результаты последних клинических исследований, обсудили применение инновационных технологий в андрологии, вопросы репродуктивного здоровья мужчин и современные методы хирургической коррекции сложных урологических заболеваний.

- Ведущие специалисты Евразийской школы, профессора из России, как раз сейчас проводят мастер-классы в нашем Научном центре урологии, оперируют тяжелых больных с использованием высоких технологий. Операции транслируются в нашем конгресс-холле.

На полях форума эксперты обсуждают и внедрение искусственного интеллекта в урологии, который сегодня демонстрирует впечатляющие результаты в медицинской диагностике, - сказал в интервью VB.KG доктор медицинских наук Ринат Курбаналиев.

- Но я бы сказал, что форум знаменателен не только своим научным содержанием. Приглашая врачей из разных стран, мы создаем и укрепляем дружеские отношения между ними. Наш форум – это одна из ветвей Иссык-Кульского форума нашего великого писателя Чингиза Айтматова, который в 1986 году провел на Иссык-Куле форум, создав тем самым интеллектуальную площадку, объединившую писателей, учёных, философов, политиков и общественных деятелей для обсуждения ключевых вопросов современности и будущего человечества. По аналогии мы создали свою уникальную медицинскую площадку, на которой ведущие эксперты разных стран тоже обсуждают будущее человечества только в области здоровья, обмениваясь опытом и технологиями в его сохранении, - добавил Ринат Курбаналиев.

По его словам, очень многие его зарубежные коллеги мечтали увидеть Иссык-Куль, и теперь им представилась такая возможность.

- Качество урологической помощи в Кыргызстане, в частности доступность для больных современных методов лечения урологических заболеваний, существенно выше, чем в других странах. Но не только высокие технологии являются залогом успешного лечения. Главное достояние и ресурс нашей службы - это специалисты, обладающие высоким профессионализмом и способные найти подход к решению самых сложных и деликатных проблем в лечении любых заболеваний, - отметил профессор Акылбек Усупбаев.

Эту точку зрения разделяет и исполняющий обязанности главного врача Национального госпиталя Улукбек Кулукеев, который, кстати, сам уролог с солидным стажем работы.

- Несколько лет назад государство приобрело для Научного центра урологии современное оборудование для проведения высокотехнологичных операций на 120 миллионов сомов. Благодаря этому у нас выполняются все виды эндоскопических и лапароскопических операций, которые делают наши зарубежные коллеги. Ведущие специалисты центра, прошедшие отличную подготовку в известных зарубежных клиниках, теперь обучают наших молодых врачей, - сказал VB.KG Улукбек Кулукеев.

Проведение же Иссык-Кульского форума, по его мнению, еще больше укрепит международное урологическое сообщество, повысит уровень знаний, поскольку то, что вчера было достижением, сегодня уже может устареть. Медицина стремительно развивается. Такие же встречи способствуют внедрению последних современных методов диагностики и лечения в практическое здравоохранение

Президент Евразийской ассоциации урологов, профессор Евгений Безруков также подчеркнул особое значение Иссык-Кульского форума урологов как эффективной площадки для обмена знаниями, обсуждения инновационных методов диагностики и лечения, а также укрепления сотрудничества между специалистами разных стран.