В КР зафиксирован резкий скачок цен на морковь и молоко

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело сравнительный мониторинг цен на основные продукты питания в Кыргызстане, Казахстане и России.

Согласно исследованию, в Кыргызстане зафиксирован резкий скачок цен на морковь (+7%) и пастеризованное молоко (+2,1%), также незначительно подорожали баранина (+1,3%), тандырный хлеб (+0,4%) и макароны (+0,2%). При этом в республике заметно подешевели репчатый лук (-6,9%), картофель (-4,6%), сливочное масло (-0,9%), подсолнечное масло (-0,6%), хлеб-булка (-0,6%), импортная мука 1-го сорта (-0,5%) и рис (-0,1%).

В соседнем Казахстане ситуация с продуктами оказалась более напряженной: там резко взлетели цены на картофель (+11,9%), репчатый лук (+7,1%), местную муку 1-го сорта (+7,1%) и подсолнечное масло (+4,9%), а также немного подорожали морковь (+3,4%), вермишель (+2,4%), спагетти (+0,3%) и сливочное масло (+0,1%), хотя снизилась стоимость риса (-7,3%), яиц (-5,7%), хлеба (-3,8%), говядины (-3,1%), сахара (-1,2%) и молока (-1%).

В Российской Федерации ценовые колебания оказались самыми минимальными: незначительный рост продемонстрировали лук (+0,8%), картофель (+0,5%), морковь (+0,3%), сахар (+0,3%), вермишель (+0,1%) и говядина (+0,1%), в то время как яйца подешевели на 0,7%, баранина - на 0,5%, сливочное масло и мука - на 0,2%, а подсолнечное масло и молоко - на 0,1%.