В Бишкеке задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 11 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратился гражданин Т.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 03:50 часов ночи, находясь в микрорайоне "Учкун", подожгли автомашину марки "LexusLx 570". После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 216 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан Р.Н. 1988 года рождения и водворен в ИВС.

В рамках настоящего уголовного дела были назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.