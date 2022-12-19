Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.82 - 91.82

В Бишкеке задержан подозреваемый в поджоге автомобиля

49  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 11 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратился гражданин Т.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 03:50 часов ночи, находясь в микрорайоне "Учкун", подожгли автомашину марки "LexusLx 570". После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 216 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан Р.Н. 1988 года рождения и водворен в ИВС.

В рамках настоящего уголовного дела были назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425512
Теги:
задержание, поджог, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  