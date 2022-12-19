В родильном доме №4 отремонтировали отделение реанимации новорожденных

Гулнара Баатырова, министр здравоохранения КР: "Одним из главных приоритетов системы здравоохранения Кыргызстана является охрана здоровья матери и ребенка"

Министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова посетила Городской перинатальный центр в Бишкеке, где ознакомилась с работой родовспоможения. Совместно с главой ЮНИСЕФ в КР Кристин Жельм провели церемонию открытия отделения реанимации новорожденных после капитального ремонта.

Также министр посмотрела операционные, лабораторию, отделение 2-го этапа выхаживания и приемное отделение, пообщалась с родильницами и с их родными.

Главный врач центра, Жамила Марипова отметила, что в этом году они провели капитальный ремонт в отделении реанимации новорожденных на сумму более 6 миллионов сомов. Закуплены консоли -16 штук, СРАР аппараты - 2 штуки, для централизованной подачи сжатого воздуха, приобретены компрессоры - 2 штуки, установлена система дистанционного онлайн консультирования между лечебными учреждениями Бишкека. Кроме этого, проведен косметический ремонт отделения 2-го этапа выхаживания. Установлены дополнительные электрические щиты, в палатах совместного пребывания матери и недоношенного ребенка для поддержания тепловой цепочки установлены настенные конвекторы, сделана установка централизованной подачи жидкого кислорода в отделения 2го этапа выхаживания.

"Одним из главных приоритетов системы здравоохранения Кыргызстана является охрана здоровья матери и ребенка. Из основных позитивных достижений страны является рост рождаемости, поэтому главная наша задача - это обеспечить здоровое будущее рожениц и младенцев. Для этого мы приложим все усилия по исполнению программ, направленных на улучшение медицинской помощи матерям и детям", - отметила Гулнара Баатырова, министр здравоохранения.

Перинатальный центр Бишкека является специализированным родовспомогательным учреждением по оказанию квалифицированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам при преждевременных родах и выхаживанию недоношенных новорожденных.

Родильный дом №4 был открыт 1985 году в городе Фрунзе. В 1996 году с мая месяца переименован в Перинатальный центр города Фрунзе.

В настоящее время в Перинатальном центре развернуто 230 коек и функционирует 9 клинических подразделений. Отделение реанимации новорожденных организовано в 2006 года и развернуто на 18 коек. В ГПЦ в данное время на 588.75 ставок работают 372 медицинских работников из них - 90 врачей, средних медицинских работников - 156, младших медицинских работников -95, также прочие 44 сотрудника.

Ежегодно в ГПЦ в среднем проходит до 11000 родов, в том числе доля недоношенных новорожденных составляет 10 процентов - 1100 детей. За 11 месяцев 2022 года всего пролечено 23987 случаев, родились всего 8882 новорожденных, по отделению реанимации новорожденных прошли 917 новорожденных, что составляет 10 процентов. Пролечено среди новорожденных 8040 случаев.

Оснащенность медицинскими оборудованиями улучшилась на 35%. За последние 3года приобретено оборудований для неонатальной службы:

За 2020 год приобретены:

СРАР аппарат "Поток" -1 штука, кувезы для интенсивной терапии - 2 штуки, пульсоксиметры планшетные - 8 штук, мониторы - 5 штук, фотолампы матрасного типа - 5 штук, концентратор передвижной - 5 штук, бактерицидный рецеркулятор - 8 штук, электроотсос - 4 штуки.

За 2021 год приобретены:

СРАР аппараты - 4 штуки по линии ЮНИСЭФ и 1 аппарат приобретен на бюджетные деньги, кувезы для интенсивной терапии недоношенным новорожденным -12 штук, фотолампы - 3 штуки, открытый реанимационный столик - 1штука, столик с подогревом для род зала - 5 штук и переоборудована система подачи с централизованного жидкого кислорода в отделение реанимации новорожденных.