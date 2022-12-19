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Задержаны граждане КР, которые перевозивили контрабандным путем спирт

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что в ночь с 17 на 18 декабря 2022 года Управлением ГКНБ КР по Баткенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой, на территории Лейлекского района задержаны граждане КР, перевозившие спирт из сопредельной страны на территорию КР.

Так, совместно с работниками ПС ГКНБ КР на территории села Алга Лейлекского района задержана автомашина марки "УАЗ Хантер", вблизи линии государственной границы. В автомобиле находились двое граждан КР "А.С.А." и "Н.А.М.". В ходе осмотра в салоне авто были обнаружены 3 бочки с содержимым в виде спирта.

В результате было установлено, что указанные граждане пытались перевезти незаконным путем 600 литров спирта, общий объем контрабанды спирта должен был составить 1000 литров.

Собранные материалы зарегистрированы в ЖУИ АИС, в рамках которых, проводятся соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425518
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда, Кыргызстан
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